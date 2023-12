Décès à 89 ans de l’ancien Premier ministre gabonais Paulin Obame Nguema

Le monde politique gabonais est en deuil. L’ancien Premier ministre du Gabon, Paulin Obame Nguema, a tiré sa révérence ce 11 décembre des suites d’une maladie. Membre éminent du régime de la famille Bongo déchue, il était un hierarque du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir jusqu’au 30 août 2023). Paulin Obame Nguema a rendu son dernier souffle à sa résidence de Libreville, la capitale gabonaise, laissant derrière lui un héritage politique et académique significatif.

Sa carrière politique a été marquée par un long mandat en tant que Premier ministre, occupant la Primature de 1994 à 1999. En 2001, il a été élu député du département Komo-Kango, dans la province de l’Estuaire, mais a choisi de ne pas renouveler son mandat, exprimant son désir de laisser la place à la génération montante.

L’illustre disparu

Docteur en médecine formé à Bordeaux, Paulin Obame Nguema a apporté sa contribution au secteur de la santé en tant que chef de service des dispensaires de Libreville, puis en tant que directeur de la Santé publique. Il a également occupé des postes ministériels importants, notamment en tant que secrétaire d’État aux Mines et aux Hydrocarbures, ministre délégué aux Mines et aux Hydrocarbures, ministre délégué aux Transports, et ministre délégué à l’Économie forestière entre 1975 et 1990.

Originaire de Kango, il était surnommé affectueusement « Paulin » dans sa région natale. Après son service en tant que Premier ministre, il a continué à jouer un rôle clé dans la politique gabonaise en tant que secrétaire général du gouvernement de 1990 à 1992 et en tant que conseiller spécial du président de la République feu Omar Bongo.

Outre sa carrière politique, Paulin Obame Nguema a également été un éducateur dévoué, dispensant des cours à la faculté de médecine à Owendo avec passion, simplicité et rigueur au travail. Avec sa disparition, le Gabon pleure la perte d’une figure politique éminente et d’un érudit qui a consacré sa vie au service du pays. Sa contribution notable à la politique, à la santé, et à l’éducation laissera une empreinte indélébile dans l’histoire du Gabon.