Crise au PDG : Les deux factions rivales en guerre pourraient être fixées pour la Saint Valentin

La crise qui secoue le Parti démocratique gabonais (PDG, ex-parti au pouvoir) pourrait connaître un tournant décisif ce vendredi 14 février 2025. En effet, c’est à cette date que la justice doit statuer sur la plainte déposée par Ali Akbar Onanga Y’obegue, secrétaire général de l’aile dite légaliste, contestant la légitimité du directoire actuel dirigé par Blaise Louembe.

Depuis plusieurs semaines, deux factions distinctes revendiquent la direction du parti. D’un côté, Ali Akbar Onanga Y’obegue et ses alliés, dont Francis Nkea, dénoncent ce qu’ils considèrent comme une prise de pouvoir illégitime au sein du PDG. De l’autre, Blaise Louembe et son camp se réclament des statuts de 2008 pour asseoir leur légitimité, bien que ces textes aient été révisés en 2022.

Deux camps, deux visions

Le nouveau directoire du parti a été mis en place au terme d’un 13e congrès extraordinaire convoqué le 30 janvier à Libreville, où Blaise Louembe a été désigné par acclamation et non élu. Cette situation a alimenté les tensions, le camp des frondeurs emmené par Ali Akbar Onanga Y’obegue accusant Louembe et ses partisans de se rapprocher du Comité de Transition et de Restauration des Institutions (CTRI), responsable de la chute de l’hégémonie passée du PDG.

L’affrontement entre ces deux clans reflète une crise de leadership profonde au sein de l’ancien parti présidentiel. Alors que le PDG peine à se repositionner dans l’arène politique gabonaise depuis la chute du régime d’Ali Bongo Ondimba, cette lutte interne risque d’accentuer sa perte d’influence sur la scène nationale.

Réconciliation en vue ?

Ce verdict sera crucial pour l’avenir du PDG. Si la justice donne raison à Ali Akbar Onanga Y’obegue, cela pourrait mener à une restructuration complète du parti. En revanche, si Blaise Louembe est conforté dans ses fonctions, il devra œuvrer à rassembler les militants pour éviter une scission irrémédiable.

Quel que soit l’issue de cette décision judiciaire, l’ancien parti au pouvoir ressortira affaibli de cette crise. Dans un contexte politique marqué par les réformes du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le PDG devra impérativement se réinventer s’il veut retrouver un rôle central dans le paysage politique gabonais.