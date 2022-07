Crise à l’UN : l’UNI de Paul Marie Gondjout a désormais son bureau provisoire

Moins de 24 heures après l’annonce de la création de l’UNI, la porte-parole de Paul Marie Gondjout, Lamia Nkéné, a présenté solennellement ce samedi 23 juillet la composition de ce bureau provisoire. C’était au siège dudit parti sis à l’ancienne Sobraga en présence de Paul Marie Gondjout, des représentants des élus locaux de l’UN et de la presse.

Le divorce entre les camps Missambo et Gondjout au sein de l’Union nationale (UN, opposition) est consommé de puis l’annonce vendredi des élus locaux de former l’UNI, un parti dissident. Moins de 24 après l’annonce de cette scission, l’UNI a présenté hier à la presse son bureau provisoire composée des proches de Gondjout notamment sa femme Chantal Myboto Gondjout qui a été propulsée vice-présidente.

Ce bureau est mis place conformément à l’article 14 du parti et est composé comme suit :

Président : Paul Marie Gondjout

Vice-président chargé du pôle développement de l’homme et société chargé de la suppléance : professeur Ondo Mebiame

Vice-président chargé du pôle action sociale et santé : Docteur Angélique Kombila Yelessa

Vice-président chargé du pôle réforme et organisation de l’Etat : Maître Jean-Paul Methode Imbong Fadi

Vice-président chargé du pôle économique question industrielle et écologie : Monsieur Lucien Florentin Ozouaki

Vice-président chargé des relations avec les partis politiques et du pôle démocratie : monsieur Richard Mombo Nzigou

Vice-présidente chargée des partenariats stratégiques : Chantal Myboto Gondjout

Secrétaire exécutif : Monsieur Jean-Pierre Mintsa

Secrétaire exécutif adjointe, chargé du genre, de légalité des droits et de l’action sociale : Adiahenot Ogandaga Ndjondji

Secrétaire exécutif adjoint chargé de la formation : Martial Allogho Allogho

Secrétaire exécutif adjoint chargé du marketing et de l’image du parti : Frédéric Mvoulabolo

Secrétaire exécutif adjoint chargé des élections : Jean-Claude Moundounga

Secrétaire exécutif chargé des organes de base : Rodrigue Bokoko

Secrétaire exécutif adjoint chargé de l’administration du parti : Samuel Akué

Trésorier général : Arthur Ndoungou.