Vaccins/Covid-19 : Johnson & Johnson augmente le risque de dysfonctionnement neurologique

L’Agence américaine du médicament (FDA) a mis en garde contre un « risque accru » de développer un trouble neurologique rare chez les personnes ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson contre le coronavirus.

Les autorités sanitaires américaines ont indiqué, dans un communiqué rendu public lundi, que 100 personnes avaient été infectées par le syndrome de Guillain-Barré sur près de 12,5 millions de doses administrées de ce vaccin, selon la chaîne américaine Al-Hurra.

Et d’ajouter que l’un des 100 patients était décédé et que 95 autres sont hospitalisés pour recevoir les soins nécessaires, en raison de la gravité de leur état de santé. Le syndrome de Guillain-Barré est une maladie qui affecte les nerfs périphériques, les affaiblit et les paralyse progressivement. Chaque année, cette maladie touche entre 3 000 et 6 000 personnes aux Etats-Unis, selon la même source.