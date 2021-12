Coronavirus : La Coupe d’Afrique des nations de football aura bien lieu dès le 9 janvier

La Coupe d’Afrique des nations (CAN) aura bien lieu à partir du 9 janvier 2022 au Cameroun, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF), jeudi, mettant fin aux incertitudes liées à la pandémie de Covid-19. La CAF s’exprimait dans un communiqué conjoint avec le gouvernement du Cameroun et la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), jeudi.

« La pandémie mondiale de Covid-19 et ses divers variants exige que nous prenions des mesures appropriées et adéquates en vue d’endiguer la propagation de cette maladie, qui constitue un danger sérieux et réel pour les populations. Cependant, la vie doit continuer et nous devons apprendre à vivre avec cette maladie », peut-on lire dans le communiqué.

« Ainsi, malgré le défi supplémentaire que constitue cette pandémie, notre CAN doit maintenant se jouer. Sa cérémonie solennelle d’ouverture est prévue le 09 janvier 2022 au Complexe Sportif d’Olembé », ont indiqué les signataires du communiqué. Toutefois, la CAF a prévu des mesures préventives quant à l’accès aux stades, en l’occurrence la vaccination et la présentation d’un test négatif.

« Les supporters ne pourront accéder aux stades dans lesquels se joueront les matches de la CAN 2021 que s’ils sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72h ou d’un TDR antigénique négatif de moins de 24h », a prévenu la Confédération africaine de football.

Ont signé le communiqué conjoint : Narcisse Mouelle Kombi, Ministre des Sports et de l’Education Physique, Président du COCAN 20-21 ; Manaouda Malachie, Ministre de la Santé Publique du Cameroun ; Véron Mosengo-Omba, Secrétaire Général de la CAF et Céline Eko Mendomo, .1ère Vice-Présidente de la FECAFOOT

Pour rappel, la tenue de la CAN 2021 a été reportée à deux reprises en raison de la pandémie de Covid-19. L’arrivée d’une nouvelle vague due à la propagation du variant Omicron a suscité des inquiétudes et des incertitudes quant à la tenue de la compétition.