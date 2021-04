Coronavirus : les voyages et l’entrée au Gabon conditionnés à un motif « impérieux »

C’est le rappel que vient de faire via un communiqué daté de ce 12 avril, de l’ambassade du Gabon en France à l’endroit des visiteurs et touristes de cette partie du monde. « Toute personne désireuse de se rendre au Gabon devra au préalable s’assurer du caractère impérieux de son déplacement ; sauf accord exceptionnel du Ministère des Affaires Etrangères », indique le communiqué parvenu à la rédaction d’Info241.

Cette décision ayant été prise en raison de la gestion de la pandémie de coronavirus qui continue de sévir en Europe mais surtout au Gabon où la seconde vague continue de faire chaque jour des victimes humaines. « En outre, le e-Visa, délivré par la Direction Générale de la Documentation et de l’Immigration (DGDI) se paye dès l’arrivée auprès des services de l’Aéroport de Libreville (ADL) et non en ligne », rappelle la représentation consulaire gabonaise.

Pour finir, le communiqué annonce le réaménagement des horaires des agents de la DGDI au sein de l’ambassade gabonaise en France. Ceux-ci ne sont désormais présents que du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00. Ce, afin de permettre « aux personnels de regagner leurs domiciles respectifs conformément aux horaires prescrits par les autorités françaises ».