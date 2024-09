Classement FIFA : le Gabon stagne en Afrique et recule au plan mondial en septembre

Le classement mondial FIFA de septembre dévoilé ce jeudi, a révélé une légère baisse pour le Gabon, qui passe de la 83e à la 84e position. Cette chute d’une place reflète les performances récentes des Panthères du Gabon, lors des dernières compétitions internationales, notamment les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. Malgré un certain potentiel des hommes de Thierry Mouyouma, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes.

En effet, lors de la fenêtre internationale du début de mois, le Gabon a subi une lourde défaite contre le Maroc (1-4) en déplacement à Agadir, avant de redresser la barre en battant la République centrafricaine (2-0) à domicile. Ces résultats en dents de scie témoignent des difficultés rencontrées par la sélection gabonaise pour maintenir un niveau de performance constant. Sur le plan africain, les Panthères stagnent à la 16e place, peinant à progresser dans la hiérarchie continentale.

Le coach Mouyouma attendu sur le chemin de la qualification

Avec un total de 1 292,88 points, le Gabon a également été devancé par la Bolivie (1 293,76 points), qui a réalisé de meilleures performances, notamment avec une victoire éclatante contre le Venezuela (4-0) et un succès mémorable face au Chili (2-1). Cette progression sud-américaine contraste avec le recul du Gabon, qui voit ses efforts insuffisants pour gravir les échelons du classement mondial.

La situation reste préoccupante à l’approche des prochaines échéances, notamment la double confrontation du mois prochain contre le Lesotho dans le cadre de la suite des éliminatoires de la CAN 2025. Cette campagne sera cruciale pour les Panthères, qui devront impérativement améliorer leurs performances pour espérer décrocher une place au tournoi et éviter une nouvelle chute dans le classement FIFA.

Mouyouma et ses poulains devront également tirer des leçons des erreurs passées pour mieux préparer les futures compétitions, notamment en adoptant une approche plus rigoureuse face à des adversaires de plus en plus redoutables. Le chemin vers la réinsertion des Panthères parmi les meilleures équipes africaines sera long, surtout avec l’arrêt depuis deux saisons du championnat national de football qui n’a toujours pas redemaré.