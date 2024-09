CAN 2025 : Malgré la déroute face au Maroc, Denis Bouanga confiant quant à la qualification du Gabon

L’attaquant gabonais Denis Bouanga a exprimé son mécontentement quant aux décisions arbitrales, qui, selon lui, ont impacté le moral et la performance de son équipe lors de la lourde défaite subie vendredi dernier face au Maroc (1-4). Malgré ce revers, le joueur garde espoir quant à la qualification du Gabon pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.

« C’est une déception. Nous avons encaissé quatre buts, dont deux sur penalty. Comme je l’ai dit, les décisions concernant les penaltys ont été répétitives et frustrantes. Nous avons été un peu mis de côté, et le match s’est joué sur des détails », a déclaré Bouanga après la rencontre.

L’attaquant ici aux cotés de ses co-équipiers hier, lors du coup d’envoi de la rencontre

L’attaquant, qui a fait preuve de combativité tout au long du match, a également souligné les difficultés rencontrées par son équipe face à un adversaire redoutable. « Nous avons montré que nous avions la capacité de les inquiéter en profondeur. Nous avons eu quelques occasions de marquer, mais malheureusement, nous sommes tombés sur un excellent gardien. Il y a aussi eu des mains non sifflées de l’équipe adverse, mais nous ne devons pas blâmer les arbitres. Ils ont été un peu en faveur du Maroc », a-t-il ajouté.

Malgré l’absence de certains cadres dans l’effectif gabonais, Bouanga se veut optimiste pour la suite des qualifications. « Il nous manque certains titulaires, mais, avec les joueurs disponibles, il n’y a aucune inquiétude. Je pense que nous allons nous qualifier pour la CAN. Nous en sommes capables », a-t-il affirmé avec assurance.

Cette confiance reflète la détermination du groupe à surmonter cette défaite et à se concentrer sur les prochaines échéances. Le Gabon, bien que battu par une équipe marocaine solide, garde toutes ses chances de se qualifier pour la CAN 2025. La route est encore longue, mais Denis Bouanga et ses coéquipiers restent mobilisés pour atteindre cet objectif notamment ce mardi face à la République centrafricaine.