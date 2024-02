CAN 2023 : Le Mali et l’Afrique du Sud arrachent leur billet pour les quarts de finale

La dernière journée de la phase à direct des 8es de finales de la CAN 2023 a livré ce mardi les noms des 2 derniers quarts finalistes de cette 34e édition. Le Mali opposé au Burkina Faso n’a pas eu grand mal à arracher sa qualification. L’Afrique du Sud a dans un match épique créé la surprise en s’imposant face au Maroc. Ils rejoignent ainsi l’Angola, le Cap-Vert, la Cote d’Ivoire, la RDC, la Guinée et le Nigéria.

Burkina Faso vs. Mali (1-2)

Le duel entre le Burkina Faso et le Mali a été un spectacle époustouflant, avec le Mali émergeant vainqueur 2-1. Le Burkina Faso a ouvert le score à la 57e minute grâce à un penalty transformé par Bertrand Traoré.

Cependant, le Mali a rapidement riposté avec deux buts cruciaux de Lassine Sinayoko à la 65e minute et T. Mokoena à la 78e minute. Le Mali se qualifie ainsi pour les quarts de finale, où il affrontera la Côte d’Ivoire, pays hôte du tournoi, le 3 février.

Afrique du Sud vs. Maroc (2-0)

L’Afrique du Sud a créé la sensation en tenant en respect le Maroc avec une victoire de 2-0. Dans un affrontement tendu, les Bafana Bafana ont réussi à s’imposer face aux Lions de l’Atlas, accédant ainsi aux quarts de finale après onze ans d’absence dans la compétition. La première mi-temps a vu les Marocains dominer, mais leur manque de réalisme devant les buts a été exploité par l’équipe sud-africaine.

La seconde période a vu les Bafana Bafana devenir de plus en plus menaçants, avec des attaques rapides qui ont finalement conduit à deux buts cruciaux de E. Makgopa à la 57e minute et T. Mokoena à la 90e minute +5. L’Afrique du Sud affrontera les Requins Bleus du Cap-Vert lors des quarts de finale le 3 février.

Ces deux derniers matchs de huitièmes de finale ont non seulement déterminé les équipes qui accèdent aux quarts, mais ont également offert des moments de suspense et d’excitation aux amateurs de football. Les équipes qualifiées se préparent désormais pour la suite du tournoi, laissant présager des rencontres palpitantes lors des prochains affrontements de la CAN 2023.