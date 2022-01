CAN 2021 : l’Egypte et la Guinée équatoriale se qualifient pour les quarts de la finale

La Guinée équatoriale et l’Egypte ont éliminé mercredi 26 janvier, leurs adversaires aux tirs au but et accèdent aux quarts de finale de la CAN. Le choc de ces huitièmes de finale de la CAN 2021 entre la Côte d’Ivoire et l’Égypte a tenu ses promesses au niveau du suspense, malgré un niveau de jeu inégal au cours des 120 minutes disputées sous une grosse chaleur à Douala, au Cameroun.

En première période, toutes les deux équipes ont eu des occasions pour prendre l’avantage. En deuxième période, malgré une domination égyptienne, ce sont les Ivoiriens qui se montrent les plus dangereux mais à chaque fois, le gardien égyptien El-Shenawy se montre impérial... avant de se blesser et d’être remplacé par Gabaski. En prolongation, aucune équipe ne parvient à faire la différence. Tout s’est joué lors de la séance de tirs au but et dans cet exercice, c’est l’Égypte qui a été la plus forte, Éric Bailly ayant été le seul à craquer côté ivoirien (0-0, 5 t.a.b. à 4 en faveur de l’Égypte). Les Pharaons devront affronter le Maroc en quarts de finale de la CAN 2021, dimanche prochain. Après le match entre la Côte-d’Ivoire et l’Egypte (0-0, 4-5 aux tab), c’est le dernier 8e de finale de la CAN 2021, entre le Mali et la Guinée équatoriale, qui s’est également terminé un score nul et vierge. Et qui a rendu son verdict à l’issue d’une séance de tir aux but pleine de rebondissements. C’est finalement l’équipe équato-guinéenne qui en est sorti vainqueur (5-6 aux tab). Quarts de finale :

Burkina Faso - Tunisie (29 janvier à 20h - match 1)

Sénégal - Guinée Équatoriale (30 janvier à 20h - match 2)

Cameroun - Gambie (29 janvier à 17h - match 3)

Égypte - Maroc (30 janvier à 16h - match 4) Demi-finales :

Qualifié 1 - Qualifié 2 (2 février à 20h)

Qualifié 3 - Qualifié 4 (3 février à 20h) Match pour la troisième place : 6 février à 17h

Finale : 6 février à 20h