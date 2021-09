Cameroun : Sept morts dans un accident de la route dans la région du Littoral

Sept personnes ont été tuées dans un accident de la route survenu dimanche soir au Cameroun, dans la localité de Dibamba située près de la ville d’Edea, dans la région du Littoral, ont annoncé les autorités locales. « Un véhicule de tourisme en provenance de Douala (capitale économique) a dévié de sa trajectoire et s’est précipité vers un camion semi-remorque sur la nationale n°3 au PK28 », a annoncé dans un communiqué, lundi, le préfet du département de la Sanaga Maritime, Yvan Abondo.

La collision entre les deux véhicules a fait sept morts « dont trois ont été identifiés et d’autres nécessitant une inhumation en urgence », a souligné le préfet qui invite, par ailleurs, les familles des victimes à prendre impérativement attache avec les responsables de la morgue d’Edea.

Selon Martila Missimikim, président exécutif de Sécuroute, une association qui milite pour la promotion de la sécurité routière et la prévention des risques routiers et des violences non intentionnelles au Cameroun et en Afrique, « l’excès de vitesse » serait la principale cause de cet accident qui a emporté sept vies. L’année 2021 est marquée par un constat général sur les routes camerounaises depuis son entame : un accroissement d’accidents entrainant de nombreuses victimes.

Après une observation minutieuse et des enquêtes menées par les Forces de Maintien de l’Ordre à la suite des nombreux accidents enregistrés depuis le début de l’année 2021, il en ressort que la majorité de ces accidents est simplement due à l’imprudence et l’incivisme des chauffeurs, mais également au non-respect des règles élémentaires de sécurité routière par les usagers de la route.