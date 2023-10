Assemblée nationale de transition : Brice Oligui Nguema nomme 98 députés au lieu de 70

Alors que la composition des membres de l’Assemblée nationale était très attendue depuis la nomination le 11 septembre de ses 5 présidents, c’est finalement ce vendredi soir que la fumée blanche est apparue. Le président de transition Brice Clotaire Oligui Nguema a ainsi fait exploser son nombre à 98 au lieu des 70 initialement prévus par la Charte de la transition.

L’Assemblée nationale de transition est enfin connu depuis ce 6 octobre dans la nuit. Après plus de 26 jours d’attente, Brice Clotaire Oligui Nguema a rendu ses arbitrages et cédé à la demande du président Jean François Ndongou d’augmenter leur nombre. Plutôt que les 70 prévus par l’article 46 de la Charte de la transition, ils seront 98 soit 28 de plus à siéger au palais Léon Mba.

Le communiqué du CTRI y relatif

Dans ce jeu d’équilibriste, Brice Clotaire Oligui Nguema a notamment procédé à la nomination complète du bureau de la chambre basse du parlement en prenant bien soin d’ajouter une 5e vice-présidente en la personne d’Albertine Maganga Moussavou du PSD. A noter également, ces 98 députés ne représenteront aucune circonscription du pays car pas élus par les populations mais désignés à la totale discrétion du président de la transition après avoir reçu des propositions de noms de la centaine de partis légalement reconnus.

Voici la composition complète de l’Assemblée nationale de transition :

Bureau :

Président : JEAN FRANÇOIS NDONGOU

1er Vice-Président : FRANÇOIS NDONG OBIANG

2e Vice-Président : AMIRAL GABRIEL MALLY ODJOUA

3e Vice-Président : FLORENTIN MOUSSAVOU

4e Vice-Président : GEOFFROY FOUMBOULA LIBEKA MAKOSSO

5e Vice-Président : ALBERTINE MAGANGA MOUSSAVOU

Questure :

1er questeur : MESMIN BORIS NGABIKO UMOU WADA

2e questeur : CHARLES OTANDO

Secrétariat :

Premier secrétaire : JEAN-BOSCO NDJOUNGA

2e secrétaire : CHARLOTTE ABOGHE

3e secrétaire : GERARD ELLA NGUEMA

4e secrétaire : ELOI NZONDO

5e secrétaire : IRENE LISSENGUET NGOUMBOU

Les 98 députés par ordre alphabétique :