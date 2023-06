Rentrée 2023 : étudiants et bacheliers gabonais invités à demander une bourse dès le 26 juin

Comme chaque année, l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) va ouvrir cette fin de mois sa plateforme de demande de bourse baptisée eBourse. Celle-ci sera ouverte au renouvellement et aux nouvelles demandes de bourse de l’Etat gabonais aux étudiants de nationalité gabonaise. C’est ce que souligne l’agence dans un communiqué parvenu hier à la rédaction d’Info241.

« Le Directeur Général porte à la connaissance du public et particulièrement des bacheliers de la session 2023, étudiants boursiers en changement de cycle et étudiants non boursiers que l’Agence Nationale des Bourses du Gabon (A.N.B.G.) procédera le 26 juin 2023 à l’ouverture officielle de la plateforme numérique eBourse pour le compte de l’année académique 2023-2024 », précise le communiqué signé par Sandra Flore Mambari Pinze épouse Abessolo.

Ainsi, les étudiants et nouveaux bacheliers concernés sont invités « à effectuer leur demande de bourse en suivant scrupuleusement les étapes contenues, pour les bacheliers, dans la note circulaire n°000606/PR/ANBG/DG/CT du 04 novembre 2022 et pour les étudiants, dans la note circulaire n°000030/PR/ANBG/DG/CTAA ». Deux notes qui encadrent ainsi la procédure de demande de bourse et de renouvellement.

L’opération qui s’ouvre ce 26 juin sera close le 30 juillet 2023. « Par conséquent, tout apprenant qui n’aura pas fait sa demande de bourse, dans les délais indiqués, ne pourra prétendre à une bourse d’études », prévient en conclusion la directrice générale Sandra Flore Mambari Pinze Abessolo. Ces bourses concernent à la fois les études dans les structures universitaires du Gabon mais aussi celles à l’étranger pour compte de l’année académique 2023-2024.