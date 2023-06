BEPC 2023 : Les résultats connus en ligne au Gabon ce samedi 17 juin

Prévue initialement pour ce jeudi 15 juin, la proclamation des résultats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) session 2023 a été repoussée à ce samedi 17 juin. C’est ce qu’indique un communiqué du ministère de l’Education nationale parvenu hier à la rédaction d’Info241. Une proclamation qui se fera toujours via les plateformes gouvernementales Kewa et X-gest avant un affichage dans les différents les 118 centres d’examen du Gabon.

38 076 candidats, dont 8 vivant avec un handicap, c’est le nombre total d’élèves de classe de 3e, inscrits cette année au Gabon pour le compte du BEPC 2023. Ces candidats repartis à travers le pays ayant pris part aux épreuves sportives tenues du 4 au 28 avril, pour finir par les épreuves écrites et orales qui se sont déroulées du 23 mai au 3 juin, seront fixés sur leur avenir ce samedi 17 juin. C’est du moins ce qu’indique le ministère de l’Education nationale dans un communiqué de presse.

Le communiqué parvenu hier à la rédaction d’Info241 martèle : « le Secrétaire Général du ministère de l’Education nationale, chargé de la Formation civique, informe l’ensemble de la communauté éducative et les parents d’élèves, que la publication des résultats du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC), session 2023 aura lieu ce samedi 17 juin sur les plateformes dédiées ; KEWA et XGEST », précise le SG du ministère de l’éducation nationale, Valentin Mbouma.

Pour cette session 2023, ils sont 16 509 garçons et 21 567 filles sur l’ensemble du territoire national à avoir pris part à cet examen. À cet effet, 118 centres de composition et 24 centres de correction ont été mis en place par la Direction générale des examens et concours (DGEC). Ainsi, la répartition a été faite ainsi qu’il suit : l’Estuaire 39 centres, le Haut-Ogooué 17, 5 centres dans le Moyen-Ogooué, 12 dans la Ngounié, 6 dans la Nyanga, 6 dans l’Ogooué-Ivindo, 6 dans l’Ogooué-Lolo, 9 dans l’Ogooué-Maritime et 9 dans le Woleu-Ntem.

Aussi et après avoir pris connaissance complètement des résultats des candidats via les plateformes numériques gouvernementales, toutes les réclamations se feront du 19 au 23 juin 2023 selon le calendrier des examens établi par la tutelle. Il faut dire qu’en 2022 les résultats affichaient une progression de près de 12% pour 22 863 admis pour un taux de réussite de 68% sur 33 606 candidats malgré des mouvements d’humeurs des syndicats affiliés. Cette année 2023 qui s’est déroulé sans heurt devrait voir grimper le taux de réussite des élèves.