Beaucoup de football à apprécier sur 1xBet - Tournois de Liga Royal

Vous vous êtes toujours demandé pourquoi les plus grandes ligues de football programment leurs matchs pendant les week-ends ? Eh bien, c’est principalement parce que c’est le moment où la plupart des gens peuvent aller au stade pour encourager leur équipe favorite. Mais qu’en est-il de ceux d’entre nous qui veulent profiter des matchs de football pendant la semaine ?

Heureusement, vous avez la possibilité de profiter des tournois de la Liga Royal qui ont débuté en novembre 2021. Il existe deux ligues distinctes, chacune comptant 16 équipes qui proposent huit matchs quotidiens du lundi au vendredi. Vous pouvez donc profiter de 16 matches au total chaque jour, entre 8h00 et 6h00.

Voici le programme complet :

Liga Royal 1 - les huit matchs sont joués entre 08h00 et 16h00 avec la finale le vendredi.

Liga Royal 2 - celle-ci commence à 23h00 avec les premiers matchs et le huitième se joue jusqu’à 06h00 avec la finale également le vendredi.

De plus, en vous inscrivant sur 1xBet, vous avez la possibilité non seulement de profiter de tous ces matchs de football, mais aussi d’encourager vos favoris et de les soutenir par des paris. C’est une occasion parfaite de combler le vide footballistique entre les week-ends où les équipes de La Liga, Serie A, Bundesliga ou Premier League jouent. Alors, regardez les matchs de Liga Royal et profitez d’un football africain de qualité !