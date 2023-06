Baccalauréat 2023 : Les résultats du premier tour au Gabon seront connus ce samedi 24 juin

Après le CEP ainsi que le BEPC dont les résultats ont été divulgués au travers des plateformes numériques telles que Kewa et X-Gest, le tour revient au baccalauréat de connaître le même sort. Ce samedi 24 juin, tous les candidats des classes de terminale, toutes séries confondues, seront fixés sur leur avenir. C’est ce qu’indique Annonce du ministère de l’éducation nationale.

La Direction générale des examens et concours (DGEC) a indiqué dans une circulaire que les résultats du premier tour du baccalauréat dans son ensemble, seront connus au Gabon ce samedi sur toute l’étendue du territoire national. À cet effet, les candidats au baccalauréat session 2022-2023 seront fixés sur leur sort. C’est du moins ce que confirme un communiqué du ministère de tutelle.

De ce fait, les résultats seront connus grâce aux différentes plateformes électroniques gouvernementales dont Kewa et X-Gest. Si le Certificat d’études primaires (CEP) a enregistré un taux de réussite de 82,24%, et le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) un taux de 81,96%, certains se demandent si celui du baccalauréat au Gabon sera également appréciable, au regard de la tranquillité qui a prévalu dans ce secteur tout au long de l’année.

La publication des résultats en ligne sur les plateformes précitées se fera à 10h. En revanche une mobilisation des membres du secrétaire et remise des relevés de notes pour les recalés, se fera en début d’après-midi. Les épreuves orales du 2e tour auront lieu du mardi 27 juin au jeudi 29 juin. Les délibérations quant à elles, se feront le vendredi 30 juin 2023. En ce qui concernent les réclamations, elles auront lieu du samedi 24 juin au vendredi 30 juin 2023.

Aussi, il faut souligner que pour cette année, le ministre de l’Education nationale a bénéficié du soutien de son collègue de l’Enseignement supérieur, pour tenter un temps soit peu de ramener la stabilité dans la barque éducation, afin de permettre aux examens de se dérouler dans un climat plutôt apaisé sur toute l’étendue du territoire national. En revanche, les résultats du bac au Gabon donnent parfois naissance non à un taux de réussite reluisant, mais bien à un taux d’échec affligeant qui dépasse les 40% de recalés.

Une situation qui a même déjà atteint les 60% pour les filières techniques, pourtant considérées plus faciles. Des indicateurs inquiétants qui se justifient par la difficulté des épreuves, dans un pays où la fraude et la tricherie planent incessamment sur les centres d’examen. La preuve en 2018, les résultats ont affiché un taux de réussite qui a atteint des profondeurs abyssales au premier tour.

L’année dernière 17% seulement des inscrits au baccalauréat de l’enseignement général, ont pu réussir l’examen du premier coup. Pour les élèves du bac technique et professionnel, seuls 11% avaient réussi à avoir leur examen au premier tour. Ces chiffres plus qu’affligeants sont à imputer au système éducatif national, qui est médiocre au regard des enseignants qui sont mal payés et qui ont parfois recours à du chantage allant jusqu’à la demande de faveurs sexuelles aux élèves, contre des moyennes plus élevées pour après être taxés de paresseux.