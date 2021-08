BAC 2021 : Le taux de réussite grimpe à 33,17% au Gabon pour le premier tour

Les premiers résultats du baccalauréat gabonais session 2021 sont disponibles depuis ce samedi. Une session qui s’est soldée par un taux de réussite au premier tour de 33,17% pour les séries générales et 28,50% pour celles technologiques. Des chiffres en hausse par rapport à l’année précédente où l’on comptait 25,9% pour l’enseignement général et 14,16% pour l’enseignement technique et professionnel. Le podium des meilleurs bacheliers est occupé par la Nyanga (46,60%), l’Ogooué-Lolo (46,29%) et la Ngounié (45,65%).

Alors que les candidats admissibles planchent depuis ce lundi sur les oraux du second groupe jusqu’à ce mercredi, la moisson 2021 du baccalauréat est déjà clairement plus reluisante comparativement à la session 2020. Le taux de réussite au premier tour a été le plus fulgurant dans l’enseignement technique et professionnel où celui-ci est littéralement passé au double.

Selon les chiffres communiqués par la Direction générale des examens et concours (DGEC), sur 23 165 candidats inscrits, seuls 7 589 l’ont eu d’office dans les séries générales contre 10 482 admissibles et 5 082 ajournés. Dans celles techniques, ils étaient 3 960 candidats à frapper aux portes du supérieur et 1 108 à l’obtenir dès le premier tour contre 1 640 admissibles et 1 252 ajournés.

La répartition de cette réussite est inégale selon les provinces. Le top 5 des provinces au fort taux de réussite est occupé respectivement par la Nyanga, l’Ogooué-Lolo, la Ngounié, l’Ogooué-Maritime et le Moyen-Ogooué. Ainsi, le taux de réussite au premier tour oscille entre 26 et 46,60%. Des chiffres qui pourraient à nouveau être à la hausse avec les résultats du second groupe qui interviendront ce samedi.