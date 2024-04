Arrestation de trafiquants d’ivoire à Lastoursville et Koula-Moutou, nouveau coup porté contre le braconnage au Gabon

Trois présumés trafiquants d’ivoire ont été appréhendés dernièrement à Lastoursville et Koula-Moutou, dans la province de l’Ogooué-Lolo, suite à une opération conjointe menée par les autorités locales et l’ONG Conservation Justice. Cette action fait suite à une information fiable indiquant des activités illicites dans un quartier de la ville, souligne un communiqué du 11 avril de Conservation Justice parvenu à la rédaction d’Info241.

Les forces de l’ordre, assistées par Conservation Justice, ont mobilisé leurs ressources pour identifier et arrêter les suspects. Après des heures de surveillance, deux individus ont été surpris alors qu’ils transportaient de l’ivoire dans un petit sac de voyage. Les autorités ont rapidement agi et découvert deux pointes d’ivoire sectionnées en six morceaux, d’un poids total d’environ dix kilogrammes.

Les suspects arrêtés et leur butin

Lors des interrogatoires, l’un des présumés trafiquants a admis avoir agi en tant que démarcheur, tandis que l’autre a avoué être le propriétaire de l’ivoire. Ils ont également mentionné un troisième complice, identifié comme M.P, qui détenait également de l’ivoire chez lui. Tous trois ont été placés en garde à vue à l’antenne de la Police Judiciaire de Koula-Moutou.

Ces individus, de nationalité gabonaise, font face à des accusations graves, notamment de détention et de tentative de vente d’ivoire, ainsi que de complicité dans ces actes et d’abattage illégal d’espèces protégées. Selon les lois en vigueur, ils encourent jusqu’à dix ans de prison, ainsi qu’une amende pouvant atteindre cinq fois la valeur marchande de l’ivoire saisi, conformément aux dispositions du nouveau Code pénal et du code des Eaux et Forêts.

Il est souligné que toute situation nécessitant la légitime défense ou la protection des biens contre les éléphants doit être signalée directement aux autorités compétentes, notamment les services des Eaux et Forêts.

Cette nouvelle arrestation démontre l’engagement continu des autorités gabonaises et des organisations de conservation telles que Conservation Justice dans la lutte contre le trafic d’animaux sauvages, une menace persistante pour la faune et la biodiversité de la région.