Après des années de lutte, les agents de G4S obtiennent enfin la tête de leur patron indésirable !

Ce 13 février à Port-Gentil, une annonce majeure a été faite concernant la direction de G4S Gabon. Après des années de lutte et de revendications, les travailleurs de la société de sécurité et de gardiennage, Gabon Secure Solutions (G4S), ont finalement obtenu le départ de leur directeur général, Pascal Wakili. Ce dernier, qui occupait ce poste depuis près de 10 ans, a été limogé suite à la non-prise en compte des doléances des employés.

Des années de revendications

Les agents de G4S, qui avaient à plusieurs reprises manifesté leur mécontentement par des grèves, réclamaient des améliorations de leurs conditions de travail et le respect de leurs droits sociaux. Parmi les points de discorde figuraient la prime de panier, le non-respect des procédures de reclassement du personnel, le paiement des salaires via Airtel Money, ainsi que le non-versement des cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et à la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS).

« Il est parti par décision du conseil. C’est le directeur avec qui nous avons eu des négociations qui sont restées lettre morte. L’affaire est au tribunal », a déclaré Firmin Nzengui Massala, 1er secrétaire national de la Confédération nationale des syndicats du Gabon (CNSG).

Un mouvement décisif

Le mouvement d’humeur lancé le 6 mai par les agents à leur base de Port-Gentil a été un tournant décisif dans cette affaire. Les employés ont exprimé leur colère face à l’inaction de la direction concernant leurs revendications, notamment la révision des salaires de base, le suivi des carrières, et l’amélioration des conditions de travail.

« Oui, les employés ont eu la tête du directeur. On avait eu à dénoncer plusieurs malices qui se passaient au niveau de l’entreprise. On avait interpellé la direction générale sur le respect de la réglementation, malheureusement il n’a fait qu’à sa tête », a ajouté Firmin Nzengui Massala.

Nouvelle direction, nouveaux espoirs

Steeve Magaya, ancien directeur financier, prend désormais les rênes de G4S Gabon. Les travailleurs espèrent que cette nomination marquera le début d’une nouvelle ère, avec une meilleure prise en compte de leurs droits et une amélioration de leurs conditions de travail.