Après 4 jours de grève, les taximans de Port-Gentil lèvent leur mouvement d’humeur

En grève depuis lundi, les taximans de la capitale économique gabonaise, membres de la Fédération gabonaise des syndicats des transports et assimilés (FEGASTA), ont levé ce jeudi leur mouvement au terme d’une assemblée générale. Ils protestaient contre le non respect des engagements du gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime Paul Ngome Ayong sur le racket policier et autres contrôles abusifs.

Une vue de l’assemblée des taximans

Mesurant les retombées négatives que cette grève, le gouverneur a tenu ce jeudi 24 mars une réunion d’apaisement et de facilitation afin que Port-Gentil retrouve sa quiétude totale. « Cette réunion est venue à point nommé. Nous sommes satisfaits dans le sens où nous allions lever la grève. Donc à parti de ce vendredi, tout le monde reprendra le travail normalement », a déclaré Albert Bernard Bongo Essono, président de la FEGASTA.

Comme avancées, instruction a été donnée aux chefs de gendarmerie et de police qu’entre de 6h à 13 h et de 15h à 19h, qu’aucun contrôle ne se ferait quelque soit l’endroit de la ville. Ces mesures vont permettre aux taximen et à la population de circuler sans crainte à ces heures de pointe. Les deux parties se sont tout de même laissées une période d’observation de dix jours au terme de laquelle elles feront un bilan d’étape.