Après 2 mois de travaux, les parlementaires de la transition du Gabon déjà en vacances !

Débutée le 30 octobre dernier, la session parlementaire dite ordinaire a pris fin ce 29 décembre pour les députés et sénateurs nommés par le président de la transition. Deux mois d’intenses travaux ont notamment permis l’adoption du budget 2024 du Gabon à la hâte. Ils reprendront du service à nouveau le 3 mars 2024.

Le rideau est tombé hier à Libreville sur la session inaugurale du Parlement de transition. Les cérémonies de clôture ont été présidées par les différents présidents des deux chambres parlementaires, Jean François Ndongou pour l’Assemblée nationale et Paulette Missambo pour le Sénat.

« Les débats parfois très houleux, les tensions qui ont parfois caractérisé nos travaux en commissions, témoignent incontestablement de la vivacité dont fait preuve notre législature », s’est félicité le président de l’Assemblée nationale. À la fin de ces deux mois de travail parlementaire, ils ont ainsi adopté 7 textes, dont le projet de loi de finances 2024.

Le Sénat, dans le même esprit, a adopté en termes identiques les textes et projets de loi déposés par le gouvernement de transition. Néanmoins, il a formulé un certain nombre de recommandations, notamment celle de doter l’État de moyens à la hauteur de ses nouvelles ambitions et d’augmenter les crédits alloués à la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH) pour qu’elle puisse pleinement jouer son rôle.

Durant cette période de vacances, appelée intersession parlementaire, c’est le général Brice Clotaire Oligui Nguema qui sera autorisé à légiférer par ordonnance. Des pouvoirs que lui ont attribué à nouveau le parlement de transition à la suite d’une demande introduite lors du Conseil des ministres tenu le 28 décembre sous la présidence du président de transition.