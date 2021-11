Après 11 mois d’attente, l’Union nationale s’est choisi Paulette Missambo pour chef !

L’épilogue de la succession de l’ex président de l’Union nationale, Zacharie Myboto, a enfin été connu ce samedi par l’organisation du 2e congrès ordinaire de ce parti d’opposition radicale à Ali Bongo. Prévu initialement pour décembre 2020, les congressistes ont porté hier à la tête du parti la vice-présidente Paulette Missambo avec 50,83% des suffrages contre 49,17% pour son adversaire Paul Marie Gondjout. Un scrutin serré qui s’est terminé dans la plus grande cordialité.

L’ancienne ministre de l’Education nationale et députée, Paulette Missambo, est la nouvelle présidente de l’Union nationale (UN, opposition). Ainsi en a décidé les membres de ce parti qui étaient réunis hier à son siège de Libreville en congrès ordinaire. Une échéance longtemps repoussée en raison de désaccords dans la désignation du successeur de l’ex président Zacharie Myboto qui a dirigé le parti d’opposition depuis sa création.

Selon les résultats du vote, Paulette Missambo soutenue notamment par son compagnon Casimir Oyé Mba et vice-président du parti, décédé en septembre, a obtenu 308 voix des congressistes soit 50,83% des suffrages contre 298 voix soit 49,17% pour Paul Marie Gondjout. Les deux candidats qui se sont affrontés sur le terrain électoral, ont terminé cette compétition dans une ambiance bonne enfant. Le candidat malheureux ayant reconnu sa défaite.

« C’est un exercice démocratique. C’est une première au Gabon, nous sommes militants de l’Union nationale et nous restons militants de l’Union nationale. Je souhaite à mon adversaire bon vent et beaucoup de courage dans la gestion de notre parti », a déclaré Paul Marie Gondjout par ailleurs secrétaire général adjoint de l’UN. « La campagne a été belle, rude et intense. Je voudrais remercier Paul Marie Gondjout qui a joué le jeu de la démocratie qui m’a félicité. Et nous allons pouvoir continuer à travailler ensemble », a insisté la nouvelle présidente élue.

Ancienne baronne du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir depuis 1968) fondé par Omar Bongo, Paulette Missambo a occupé de nombreuses fonctions dans l’appareil d’Etat avant de basculer dans l’opposition. Paul Marie Gondjout, gendre du président sortant, avait fait campagne pour l’unité de sa famille politique. La victoire de Missambo ouvre ainsi la voie à une potentielle candidature pour la présidentielle gabonaise gabonaise de 2023 pour son parti.