Alternance 2023 invite les putschistes à la sagesse pour sortir le Gabon grandi du coup d’Etat

La plateforme Alternance 2023 a réagi jeudi sur le coup d’Etat perpétré par l’armée gabonaise qui a renversé mercredi aux aurores Ali Bongo. Après avoir salué leur acte de bravoure pour la Nation, la plateforme de l’opposition qui a porté le Pr Albert Ondo Ossa lors de la présidentielle du 26 août, réclame la poursuite de la compilation des résultats issus des urnes. Et invité les militaires à la responsabilité et à la sagesse pour éviter au Gabon « des lendemains encore plus sombres que ceux qui lui ont été épargnés ».

Alternance 2023 a vivement réagit 24h après la prise de pouvoir du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour la principale plateforme de l’opposition, il faut revenir à l’ordre républicain pour éviter à notre pays des heures encore plus sombres. Cela passe par le passage du pouvoir au Pr Albert Ondo Ossa, dont la victoire dans les urnes serait « incontestable et nul ne le conteste », a indiqué hier Mike Jocktane, porte-parole du candidat consensuel de l’opposition.

L’hommage aux militaires

« Contrairement aux élections présidentielles précédentes de 2009 et 2016, les éléments des forces de défense et de sécurité se sont dressés contre cette nouvelle tentative de coup d’État électoral et sont parvenus, sans effusion de sang, à l’empêcher », s’est félicitée Alternance 2023. « En agissant ainsi, les armées de la République ont refusé de voir une fois de plus notre pays dirigé en violation du choix librement exprimé par le peuple souverain », a martelé Mike Jocktane.

Le point de presse d’hier de la plateforme

« C’est le lieu de féliciter et de rendre hommage à nos forces armées qui, à travers cet acte ultime, ont épargné à notre pays et à son peuple une nouvelle crise électorale dont les conséquences économiques, sociales et surtout en termes de vies humaines auraient été encore plus graves », a commenté Alternance 2023 qui rappelle tout de même que « Le 26 août 2023, les Gabonais ont massivement choisi le Professeur Albert Ondo Ossa pour être le président de la République ».

Reprendre la compilation des résultats de la présidentielle

Avant d’inviter les militaires à « reprendre le processus de centralisation des résultats de l’élection présidentielle qui a été interrompu ». Confiante, Alternance 2023 affirme que « Au terme de ce processus, qui devrait se poursuivre sous la supervision de nos forces armées, le Professeur Albert Ondo Ossa verra sa victoire dans les urnes officialisée ». Une solution de la raison et de la sagesse, soutient l’opposition gabonaise qui s’est rassemblée autour du Pr Albert Ondo Ossa pour battre Ali Bongo dans les urnes.

« C’est la voie qui permettra au Gabon de se reconstruire ainsi que nous le souhaitons tous. C’est la voie qui épargnera à notre pays une crise encore plus grande que celle que nous connaissons », a plaidé Alternance 2023. Car « Le Gabon doit s’épargner l’isolement de la communauté internationale, les sanctions des institutions financières internationales et de ses partenaires au développement qui se trouveraient dans l’obligation de mettre un terme à toute forme de coopération avec notre pays s’il faisait le choix de sortir de la légalité

républicaine ».

Rappelons que les putschistes ont annulé les résultats du triple scrutin du 26 août sans aucune forme de procès. Une situation qui n’est pas sans conséquences internationales pour le Gabon qui pourrait bien se voir suspendre à titre conservatoire de nombreuses institutions internationales. La plateforme Alternance 2023 a ainsi invité « les représentants des Forces de Sécurité et de Défense à la discussion afin d’évaluer dans un cadre patriotique et responsable la situation et de trouver, entre Gabonais, la meilleure solution qui permettra à notre pays de sortir grandi de cette situation ».