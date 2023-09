L’Union africaine suspend le Gabon après le coup d’Etat d’Oligui Nguema

La sanction était très attendue. L’Union africaine (UA) a suspendu la participation du Gabon au sein de l’organisation avant le rétablissement de l’ordre constitutionnel dans le pays. C’est ce qu’a déclaré jeudi l’UA dans sa déclaration officielle suite à la réunion du Conseil de la paix et de la sécurité.

« Nous condamnons vivement la prise de pouvoir par des militaires au Gabon qui a eu pour effet la destitution du président Ali Bongo Ondimba », a déclaré le Conseil. Réunissant 55 États, l’Union africaine est l’organisation la plus nombreuse et la plus influente en Afrique.

Une décision logique après la prise de pouvoir mercredi par les militaires emmenés par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Une suspension du Gabon de la table de la principale institution internationale qui devrait en appeler d’autres jusqu’au retour du pouvoir aux civils.