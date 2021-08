C’est le but d’une réunion tenue ce mardi à Libreville à la présidence gabonaise entre Ali Bongo et plusieurs de ses ministres. Objectif : faire le point de l’opération « Bayende » qui a fait déjà couler d’encre et de salive dans l’Ogooué-Ivindo autour de l’exploitation de l’or gabonais. Ainsi, l’exécutif gabonais veut plus que jamais « à déloger les populations qui exploitent illégalement nos ressources naturelles », indique la Présidence gabonaise.

Une vue de la réunion de ce mardi

Ali Bongo continue de veiller à lutter contre l’exploitation illégale des ressources naturelles du Gabon. Pour en savoir plus sur l’opération qu’il a initiée pour y veiller, il a convoqué en séance de travail la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda, le ministre de l’Intérieur Lambert-Noel Matha, le ministre de la Défense Michael Moussa Adamo, le ministre des Eaux et Forêts Lee White et le ministre du Budget Sosthène Ossoungou Ndibangoye. Mais aussi plusieurs responsables de l’armée.

Une fermeté contre les populations que l’on voit moins avec les multinationales avec qui les autorités se murent trop souvent dans une diplomatie à toute épreuve et déconvenue.