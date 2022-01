Ali Bongo annule à la dernière minute sa rencontre avec les Panthères du Gabon

Que s’est-il passé ce vendredi au palais présidentiel de Libreville ? Nul ne le sait. Après avoir pourtant annoncé qu’Ali Bongo devait recevoir les joueurs des Panthères du Gabon pour les remercier pour leur parcours à la 33e Coupe d’Afrique des nations de football, la rencontre n’aura finalement plus eu lieu. Une fois de plus, ce sera à la Première ministre Rose Christiane Ossouka Raponda qd’assurer le service après-vente de cette nouvelle dérobade d’Ali Bongo. Elle qui les avait pourtant déjà reçu pour les féliciter 48h auparavant.

Ali Bongo est-il encore le premier supporter des Panthères du Gabon ? La question mérite d’être posée au regard des changements de dernière minute qui se sont produit dans son agenda ces derniers jours. Alors qu’il était prévu que les Panthères du Gabon reçoivent les honneurs présidentiels de celui qui se disait être fier de leur parcours jusqu’en 8e de finales de la CAN 2021, il n’en sera rien.

Une vue de la rencontre d’hier à la primature

Pour combler ce changement d’agenda présidentiel, c’est finalement Rose Christiane Ossouka Raponda qui va tenter de supplier encore une fois Ali Bongo. La Première ministre les a reçu hier au pied levé « sur instructions » Ali Bongo. Une opération que la chef du gouvernement avait pourtant réalisé déjà mercredi en compagnie de plusieurs membres du gouvernement pour témoigner de la « fierté du peuple gabonais pour l’engagement dont ils ont fait preuve sur le terrain ».

Lire aussi >>> Ali Bongo félicite les Panthères du Gabon malgré leur élimination prématurée de la CAN 2017

« Sur instructions du Président de la République SEM Ali Bongo Ondimba, j’ai reçu ce vendredi 28 janvier les Panthères du Gabon qui nous ont procurés tant de joie et de fierté lors la CAN 2021 », a écrit la Première ministre gabonaise sur ses réseaux sociaux. « Je leur ai fait part des vives félicitations et du geste important fait à leur endroit par le Président de la République Ali Bongo Ondimba, signe du soutien total apporté par le supporter n°1 à notre équipe nationale »,a-t-elle conclu hier.

Un supporter n°1 qui a préféré ne pas témoigner en personne sa fierté à des joueurs qui auront fait vibrer toute une nation en livrant des rencontres palpitantes jusqu’à la dernière minute de jeu. Un changement d’agenda qui interroge de plus en plus sur la capacité de la communication présidentielle a tenir les engagements du président vis-à-vis des acteurs de la nation. Seule satisfaction pour les joueurs, cette fois ils ont été reçu à la primature contrairement à la cérémonie gouvernementale de mercredi.