Ali Bongo absent à l’investiture du 4e mandat du président congolais Sassou Nguesso

Ali Bongo a une nouvelle fois été absent vendredi à Brazzaville, à l’investiture du président congolais Denis Sassou Nguesso (77 ans). Réélu pour un 4e mandat à l’issue du scrutin présidentiel agité du 21 mars et une longévité au pouvoir de 37 ans, c’est cette fois encire la Première ministre gabonaise Rose Christiane Ossouka Raponda qui a dû représenter Ali Bongo chez son voisin avec qui les relations seraient pourtant au beau fixe.

Lire aussi >>> Congo : Sans surprise, la réélection de Sassou Nguesso validée par la Cour constitutionnelle

Selon un communiqué de la primature gabonaise parvenu hier à la rédaction d’Info241, « La présence de Madame le Premier Ministre à cet événement marque la volonté du Gabon d’entretenir des relations bilatérales de qualité et des liens de fraternité étroits avec la République du Congo ». De plus, Rose Christiane Ossouka Raponda a remis au terme de cette cérémonie, « un message personnel » de la part d’Ali Bongo au président congolais fraichement réélu.

Denis Sassou Nguesso a remporté le scrutin présidentiel du 21 mars malgré les soupçons de fraudes électorales et le décès de son opposant et rival Parfait Kolélas. Selon les chiffres officiels, Denis Sassou Nguesso a été crédité de 88,40% des suffrages suivi de Parfait Kolélas 7,76%, Mathias Dzon 1,92%, Kignoumbi Kiamboungou 0,62% et Dave Uphrem Mafoula 0,52%.