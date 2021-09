Abus sexuels de Casques bleus gabonais en RCA : le Gabon envoie enfin ses enquêteurs

Il aura fallu l’annonce choc des Nations-Unies du retrait des Casques bleus gabonais de la Centrafrique pour que le Gabon prenne à bras le corps ces allégations qui ternissent la respectabilité de toute une nation. Selon un communiqué du ministère de la Défense de ce samedi 18 septembre, les autorités gabonaises ont enfin décidé d’y envoyer un enquêteur national et la mise en place d’une commission d’enquête nationale pour y voir plus clair.

Lire aussi >>> Accusé d’abus sexuels, le Gabon sommé de retirer ses Casques bleus de la Centrafrique

Pourtant informé depuis le 7 septembre du scandale couvant des abus et exploitations sexuelles commis par ses soldats, le ministère de la Défense gabonaise a décidemment pris son temps. Il a attendu le communiqué déshonorant de la Minusca et des Nations-Unies pour enfin réagir et désigner son enquêteur national auprès du Bureau des services de contrôle interne (BSCI). Une exigence pourtant faite par l’ONU eu Gabon le 7 septembre.

Selon le communiqué des autorités gabonaises, c’est le général d’Armée aérienne Jean-Félix Akaga, contrôleur général des Forces de défense et ancien commandant de la Force multinationale de l’Afrique centrale (Fornac) en RCA qui a été dépêché à Bangui pour faire la lumière sur ces allégations qui portent sur 5 jeunes filles mineures. Soit un manque de réactivité de plus de 11 jours de la partie gabonaise. Une administration qui aura été pour quelque chose dans la décision de la Minusca de retirer notre pays de ses effectifs.

Lire aussi >>> Centrafrique : Récidivistes, les Casques bleus gabonais ont exploité et violé 5 jeunes filles !

Parallèlement à l’enquête officielle menée en Centrafrique par le BSCI, le Gabon a également annoncé la mise en place d’une commission d’enquête nationale. Elle a été placée sous la direction du secrétaire général du ministère de la Défense nationale l’amiral Gabriel Mally Ondjoua. Celui-ci séjourne depuis ce dimanche en Centrafrique. Il est chargé « d’enquêter sur les sites précédemment sous responsabilité du contingent gabonais », indique le communiqué.

Voici la composition de cette commission d’enquête nationale :