Abus sexuels dans le foot gabonais : le TP Akwembé suspend son coach Orphé Mickala

Le scandale des abus sexuels dans le football gabonais ne finit pas de faire des faire tomber des têtes. Alors que Patrick Constant Assoumou Eyi a été arrêté par la police ce lundi, d’autres noms d’auteurs de ces actes pédophiles et criminels circulent depuis vendredi dernier. Parmi eux celui d’Orphé Mickala, actuel entraineur du TP Akwembé, un club gabonais de 3e division de football.

Face au scandale qui l’éclabousse également, son club a pris ce lundi des mesures conservatoires à son encontre. « C’est avec beaucoup de stupéfaction que nous venons d’apprendre sur les réseaux sociaux des révélations de soupçons de pédophilie du coach du TOUT PUISSANT AKWEMBE », dénonce le club dans un communiqué daté du dimanche 19 décembre et parvenu à la rédaction d’Info241.

Le nom du coach du TP Akwembé aussi cité dans le scandale

« Le club ne se reconnaît pas dans de tels agissements et par mesure conservatoire la Direction du Tout Puissant Akwembe suspend le principal intéressé, coach MICKALA Orphé, de toute activité au sein du club, jusqu’à ce que la justice fasse la lumière sur cette affaire », poursuit le club qui dit condamner « ces actes ignobles et reste aux cotés des victimes, de leurs familles et leur garantit de son soutien pour éradiquer ces maux du football gabonais ».

Après Patrick Constant Assoumou Eyi alias Capello, Orphé Mickala est l’un des noms revenant avec insistance dans ce scandale de haut vol. Des jeunes de la sélection U17 mais que, auraient été forcés de se soumettre à des actes homosexuels par leur entraineur. Une pratique répandue dans le football gabonais mais longtemps étouffé en raison de l’existence d’un réseau « mafieux » qui faisait régner l’omerta avant la sortie d’un article du journal anglais The Guardian jeudi dernier.