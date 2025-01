Révision de la liste électorale : Quels sont les 181 centres d’enrôlement du Gabon et de l’étranger ?

Alors que l’opération de révision de la liste électorale en vue de la présidentielle marquant la fin de la transition a officiellement débuté ce jeudi 2 janvier, la rédaction d’Info241 propose un zoom sur les 181 centres d’enrôlement répartis au Gabon et à l’étranger. Le ministère de l’Intérieur a précisé les modalités de cette opération cruciale à travers deux arrêtés, permettant aux électeurs ayant atteint l’âge de 18 ans au 2 janvier 2025 de s’inscrire sur la liste électorale et d’autres d’y mettre à jour leurs informations et centre de vote pour élire le futur président post-transition.

Le premier arrêté, n°0002392/MIS du 26 décembre 2024, fixe la période de révision de la liste électorale du 2 au 31 janvier 2025, de 8 h à 18 h. Le second, n°0002403/MIS du 26 décembre 2024, détermine les attributions, le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions d'enrôlement. Province/Zone Nombre de centres Emplacements Estuaire 23 Libreville (16), Akanda (3), Ntoum (3), Owendo (3) Haut-Ogooué 31 Franceville (5), Mpassa (2), Sébé-Brikolo (3), Lékoni-Lékori (2), autres départements Moyen-Ogooué 9 Lambaréné (3), Ogooué et Lacs (3), Abanga-Bigné (3) Ngounié 22 Mouila (3), Douya-Onoye (1), Ogoulou (3), autres départements Nyanga 16 Tchibanga (3), Mougoutsi (2), Douigny (3), autres départements Ogooué-Ivindo 14 Makokou (3), Ivindo (4), Lopé (3), autres départements Ogooué-Lolo 14 Koula-Moutou (3), Lolo-Bouenguidi (2), Lombo-Bouenguidi (3), autres départements Ogooué-Maritime 12 Port-Gentil (5), Bendjé (2), Étimboué (3), autres départements Woleu-Ntem 17 Oyem (3), Woleu (2), Haut-Ntem (3), autres départements À l'étranger 23 Afrique (12) : Pretoria, Abidjan, Dakar, Rabat...

Amérique (2) : Ottawa, Washington DC Asie (2) : Pékin, Riyad

Europe (7) : Paris, Bruxelles, Rome... Total 181 Répartis sur le territoire national et à l’étranger Ces centres sont répartis en 158 sur le territoire national et 23 à l’étranger. Chaque province dispose de plusieurs centres, notamment dans les capitales provinciales et grandes villes comme Libreville, Franceville et Port-Gentil. À l’étranger, des centres sont ouverts dans les ambassades et consulats, notamment à Paris, Washington et Pretoria. Voici l’intégralité de ces 181 centres d’enrôlement : 1. Province de l’Estuaire (23 centres) Grand Libreville (16 centres) Libreville (7 centres) : Mairie centrale, 1er au 6e arrondissements.

: Mairie centrale, 1er au 6e arrondissements. Akanda (3 centres) : Mairie centrale, 1er et 2e arrondissements.

: Mairie centrale, 1er et 2e arrondissements. Ntoum (3 centres) : Mairie centrale, 1er au 3e arrondissements.

: Mairie centrale, 1er au 3e arrondissements. Owendo (3 centres) : Mairie centrale, 1er et 2e arrondissements. Autres localités (7 centres) Komo Mondah (1 centre) : Préfecture de Ntoum.

: Préfecture de Ntoum. Como-Océan (2 centres) : Mairie de Ndzomoé, Préfecture du Como-Océan.

: Mairie de Ndzomoé, Préfecture du Como-Océan. Noya (2 centres) : Mairie de Cocobeach, Préfecture de la Noya.

: Mairie de Cocobeach, Préfecture de la Noya. Komo-Kango (2 centres) : Mairie de Kango, Préfecture du Komo-Kango. 2. Province du Haut-Ogooué (31 centres) Franceville (5 centres) Mairie centrale, 1er au 4e arrondissements. Autres départements Mpassa et Lékabi (2 centres) : Préfecture de la Mpassa, Sous-préfecture de Lékabi.

: Préfecture de la Mpassa, Sous-préfecture de Lékabi. Sébé-Brikolo (3 centres) : Mairie d’Okondja, Préfecture de Sébé-Brikolo, Sous-préfecture de Lékori.

: Mairie d’Okondja, Préfecture de Sébé-Brikolo, Sous-préfecture de Lékori. Lékoni-Lékori (2 centres) : Mairie d’Akiéni, Préfecture de Lékoni-Lékori.

: Mairie d’Akiéni, Préfecture de Lékoni-Lékori. Lékoko (2 centres) : Mairie de Bakoumba, Préfecture de Lékoko.

: Mairie de Bakoumba, Préfecture de Lékoko. Lékabi-Léwolo (2 centres) : Mairie de Ngouoni, Préfecture de Lékabi-Léwolo.

: Mairie de Ngouoni, Préfecture de Lékabi-Léwolo. Bayi-Brikolo (2 centres) : Mairie d’Aboumi, Préfecture de Bayi-Brikolo.

: Mairie d’Aboumi, Préfecture de Bayi-Brikolo. Lébombi-Léyou et Mounana (5 centres) : Mairie centrale, 1er et 2e arrondissements, Préfecture de Lébombi-Léyou, Mairie de Mounana.

: Mairie centrale, 1er et 2e arrondissements, Préfecture de Lébombi-Léyou, Mairie de Mounana. Djouri-Agnili (2 centres) : Mairie de Bongoville, Préfecture de la Djouri-Agnili.

: Mairie de Bongoville, Préfecture de la Djouri-Agnili. Djoué (2 centres) : Mairie d’Onga, Préfecture de Djoué.

: Mairie d’Onga, Préfecture de Djoué. Plateaux (2 centres) : Mairie de Léconi, Préfecture des Plateaux.

: Mairie de Léconi, Préfecture des Plateaux. Ogooué-Létili et Boumango (2 centres) : Mairie de Boumango, Préfecture de l’Ogooué-Létili. 3. Province du Moyen-Ogooué (9 centres) Lambaréné (3 centres) : Mairie centrale, 1er et 2e arrondissements.

: Mairie centrale, 1er et 2e arrondissements. Ogooué et Lacs (3 centres) : Préfecture de l’Ogooué et Lacs, Sous-préfectures d’Aschouka et Makouké.

: Préfecture de l’Ogooué et Lacs, Sous-préfectures d’Aschouka et Makouké. Abanga-Bigné (3 centres) : Mairie de Ndjolé, Préfecture d’Abanga-Bigné, Sous-préfecture de Bifoun. 4. Province de la Ngounié (22 centres) Mouila (3 centres) Mairie centrale, 1er et 2e arrondissements. Autres départements Douya-Onoye (1 centre) : Préfecture de la Douya-Onoye.

: Préfecture de la Douya-Onoye. Ogoulou (3 centres) : Mairie de Mimongo, Préfecture de l’Ogoulou, Sous-préfecture d’Etéké.

: Mairie de Mimongo, Préfecture de l’Ogoulou, Sous-préfecture d’Etéké. Dola (2 centres) : Mairie de Ndéndé, Préfecture de la Dola.

: Mairie de Ndéndé, Préfecture de la Dola. Ndolou (2 centres) : Mairie de Mandji, Préfecture de Ndolou.

: Mairie de Mandji, Préfecture de Ndolou. Louetsi-Bibaka (2 centres) : Mairie de Malinga, Préfecture de la Louetsi-Bibaka.

: Mairie de Malinga, Préfecture de la Louetsi-Bibaka. Tsamba-Magotsi (3 centres) : Mairie de Fougamou, Préfecture de Tsamba-Magotsi, Sous-préfecture d’Ikobey.

: Mairie de Fougamou, Préfecture de Tsamba-Magotsi, Sous-préfecture d’Ikobey. Mougalaba (2 centres) : Mairie de Guietsou, Préfecture de Mougalaba.

: Mairie de Guietsou, Préfecture de Mougalaba. Boumi-Louétsi et Nzénzélé (2 centres) : Mairie de Mbigou, Préfecture de la Boumi-Louétsi.

: Mairie de Mbigou, Préfecture de la Boumi-Louétsi. Louétsi-Wano (2 centres) : Mairie de Lébamba, Préfecture de la Louétsi-Wano. 5. Province de la Nyanga (16 centres) Tchibanga (3 centres) Mairie centrale, 1er et 2e arrondissements. Autres départements Mougoutsi et Moukalaba (2 centres) : Préfecture de Mougoutsi, Sous-préfecture de Moukalaba.

: Préfecture de Mougoutsi, Sous-préfecture de Moukalaba. Douigny et Mourindi (3 centres) : Mairie de Moabi, Préfecture de la Douigny, Sous-préfecture de Mourindi.

: Mairie de Moabi, Préfecture de la Douigny, Sous-préfecture de Mourindi. Basse-Banio (2 centres) : Mairie de Mayumba, Préfecture de la Basse-Banio.

: Mairie de Mayumba, Préfecture de la Basse-Banio. Haute-Banio (2 centres) : Mairie de Ndindi, Préfecture de la Haute-Banio.

: Mairie de Ndindi, Préfecture de la Haute-Banio. Doutsila (2 centres) : Mairie de Mabanda, Préfecture de la Doutsila.

: Mairie de Mabanda, Préfecture de la Doutsila. Mongo (2 centres) : Mairie de Moulengui-Binza, Préfecture de Mongo. 6. Province de l’Ogooué-Ivindo (14 centres) Makokou (3 centres) Mairie centrale, 1er et 2e arrondissements. Autres départements Ivindo et districts de Makébé-Bakwaka, Mvadhy, Batouala (4 centres) : Préfecture de l’Ivindo, Sous-préfectures de Makébé-Bakwaka, Mvadhy, Batouala.

: Préfecture de l’Ivindo, Sous-préfectures de Makébé-Bakwaka, Mvadhy, Batouala. Lopé et Mokeko (3 centres) : Mairie de Booué, Préfecture de la Lopé, Sous-préfecture de Mokeko.

: Mairie de Booué, Préfecture de la Lopé, Sous-préfecture de Mokeko. Zadié (2 centres) : Mairie de Mékambo, Préfecture de la Zadié.

: Mairie de Mékambo, Préfecture de la Zadié. Mvoung (2 centres) : Mairie d’Ovan, Préfecture de la Mvoung. 7. Province de l’Ogooué-Lolo (14 centres) Koula-Moutou (3 centres) Mairie centrale, 1er et 2e arrondissements. Autres départements Lolo-Bouenguidi et Popa (2 centres) : Préfecture de la Lolo-Bouenguidi, Sous-préfecture de Popa.

: Préfecture de la Lolo-Bouenguidi, Sous-préfecture de Popa. Lombo-Bouenguidi et Dienga (3 centres) : Mairie de Pana, Préfecture de la Lombo-Bouenguidi, Sous-préfecture de Dienga.

: Mairie de Pana, Préfecture de la Lombo-Bouenguidi, Sous-préfecture de Dienga. Offoué-Onoye (2 centres) : Mairie d’Iboundji, Préfecture de l’Offoué-Onoye.

: Mairie d’Iboundji, Préfecture de l’Offoué-Onoye. Mulundu et Matsatsa, Ndangui (4 centres) : Mairie de Lastourville, Préfecture de Mulundu, Sous-préfectures de Matsatsa et Ndangui. 8. Province de l’Ogooué-Maritime (12 centres) Port-Gentil (5 centres) Mairie centrale, 1er au 4e arrondissements. Autres départements Bendjé et Mpaga (2 centres) : Préfecture de Bendjé, Sous-préfecture de Mpaga.

: Préfecture de Bendjé, Sous-préfecture de Mpaga. Étimboué et Ndougou (3 centres) : Mairie d’Omboué, Préfecture d’Étimboué, Sous-préfecture de Ndougou.

: Mairie d’Omboué, Préfecture d’Étimboué, Sous-préfecture de Ndougou. Ndougou (2 centres) : Mairie de Gamba, Préfecture de Ndougou. 9. Province du Woleu-Ntem (17 centres) Oyem (3 centres) Mairie centrale, 1er et 2e arrondissements. Autres départements Woleu et Akam-Essatouk (2 centres) : Préfecture du Woleu, Sous-préfecture d’Akam-Essatouk.

: Préfecture du Woleu, Sous-préfecture d’Akam-Essatouk. Haut-Ntem et Bolossoville (3 centres) : Mairie de Minvoul, Préfecture du Haut-Ntem, Sous-préfecture de Bolossoville.

: Mairie de Minvoul, Préfecture du Haut-Ntem, Sous-préfecture de Bolossoville. Haut-Como (2 centres) : Mairie de Medouneu, Préfecture du Haut-Como.

: Mairie de Medouneu, Préfecture du Haut-Como. Okano et Sam (3 centres) : Mairie de Mitzic, Préfecture de l’Okano, Sous-préfecture de Sam.

: Mairie de Mitzic, Préfecture de l’Okano, Sous-préfecture de Sam. Ntem et Méyo-Kyè, Bikondom (4 centres) : Mairie de Bitam, Préfecture du Ntem, Sous-préfectures de Méyo-Kyè et Bikondom. 10. Centres à l’étranger (23 centres) Afrique (12 centres) Afrique du Sud (Pretoria), Bénin (Cotonou), Cameroun (Yaoundé), Congo (Brazzaville), Côte d’Ivoire (Abidjan), Ghana (Accra), Guinée-Équatoriale (Malabo), Maroc (Rabat), Rwanda (Kigali), Sénégal (Dakar), Togo (Lomé), Tunisie (Tunis). Amérique (2 centres) Canada (Ottawa), États-Unis (Washington DC). Asie (2 centres) Arabie Saoudite (Riyad), Chine (Pékin). Europe (7 centres) Allemagne (Berlin), Belgique (Bruxelles), Espagne (Madrid), France (Paris, Bordeaux, Marseille), Italie (Rome), Russie (Moscou), Turquie (Ankara).