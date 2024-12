RDC : Une dizaine de chinois arrêtés pour exploitation illégale d’or depuis 6 ans

Dix-sept individus, dont dix Chinois, un Burundais et six Congolais, ont été arrêtés pour exploitation illicite d’or dans le village de Karhembo, au Sud-Kivu. Présentés à la presse le vendredi 20 décembre par le ministre provincial des Finances, Bernard Muhindo, ces individus opéraient sans aucune autorisation légale, exploitant le site depuis six ans sans payer de taxes. L’opération a été menée avec l’appui des forces de sécurité et d’une délégation provinciale.

Selon Bernard Muhindo, les exploitants illégaux disposaient de plus de 30 machines et 60 camions sur le site, malgré l’état déplorable de la route y menant. Il a dénoncé une résistance active, des menaces de mort et des tentatives de corruption atteignant jusqu’à 300 000 dollars (180 millions de FCFA), auxquelles les autorités ont fermement résisté. Le site était également gardé par des membres des forces de sécurité congolaises, une situation qualifiée de « consternante » par le ministre.

Le ministre a assuré que les personnes arrêtées seront traduites en justice et a exhorté les autres exploitants illégaux à se régulariser. Il a également appelé les Congolais à faire preuve de patriotisme en refusant de collaborer avec ceux qui pillent les ressources du pays. Cette action marque une étape importante dans la lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles en RDC.