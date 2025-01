Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara annonce le retrait des forces françaises de son pays

Le président Alassane Ouattara a annoncé mardi soir que la base militaire française d’Abidjan serait rétrocédée à la Côte d’Ivoire en janvier 2025, conformément à la politique de réaménagement du dispositif militaire français en Afrique. « Nous pouvons être fiers de notre armée dont la modernisation est désormais effective. C’est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d’Ivoire », a-t-il déclaré lors de son allocution de fin d’année.

Le camp du 43e BIMA, situé à Port-Bouet, sera transféré aux forces armées ivoiriennes et rebaptisé du nom du Général Ouattara Thomas d’Aquin, premier chef d’état-major de l’armée nationale. Cette décision s’inscrit dans une dynamique plus large, après les annonces en décembre par le Sénégal et le Tchad concernant le retrait et la réorganisation des troupes françaises sur leur sol.

Ces évolutions reflètent une tendance croissante des pays ouest-africains à renforcer leur souveraineté et à réorienter leurs politiques de défense. Actuellement, Dakar abrite trois sites militaires français, mais le Sénégal, à l’initiative de son président Bassirou Diomaye Faye, a également choisi de fermer ces bases étrangères.