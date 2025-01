Venezuela : Le président réélu offre un prix pour la capture de son rival revendiquant la présidentielle

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé jeudi une récompense de 100 000 dollars (environ 61,5 millions de francs CFA) pour toute information permettant de capturer Edmundo González Urrutia, opposant politique exilé en Espagne. Cette annonce, initialement fixée à 500 000 dollars avant d’être corrigée, a été publiée sur le compte officiel de la police judiciaire. González, qui revendique la victoire à la présidentielle du 28 juillet dernier, est accusé de plusieurs délits, notamment de conspiration et d’usurpation de fonctions. Une nouvelle demande d’arrestation a été émise ce jeudi 2 janvier par le Ministère Public.

Le chavisme intensifie ainsi la pression à huit jours de l’investiture de Maduro pour un troisième mandat, marqué par des allégations de fraude électorale. Les résultats officiels n’ayant jamais été accompagnés des procès-verbaux, l’opposition a présenté des copies d’actes de dépouillement indiquant une victoire écrasante de González Urrutia. Depuis décembre, ce dernier a déclaré à plusieurs reprises son intention de revenir au Venezuela pour assumer la présidence, défiant ouvertement le régime. Entre-temps, des menaces répétées, dont celles du ministre Diosdado Cabello, évoquent son arrestation imminente.

L’exil de González en Espagne avait initialement permis une brève trêve entre le gouvernement et l’opposition, mais la situation s’est rapidement envenimée. En décembre, il a relancé ses accusations de fraude électorale et entamé une tournée en Amérique latine, avec des étapes prévues en Argentine et au Chili avant son retour annoncé au Venezuela. Pendant ce temps, l’opposition, menée par María Corina Machado, appelle les Vénézuéliens à descendre dans les rues, malgré un appareil répressif renforcé qui a conduit à des centaines d’arrestations de militants et de défenseurs des droits humains.