Vœux à la nation : Oligui Nguema entre bilan et belles promesses aux gabonais pour 2025 !

Depuis Makokou, où il séjourne depuis ce lundi 30 décembre, le président de la Transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a adressé ce mardi soir un message solennel à la nation. Ce discours d’une quinzaine de minutes a été marqué par des annonces fortes et des appels à l’unité. « Le Gabon se relève, uni et déterminé », a-t-il affirmé, traçant les grandes priorités pour 2025.

Le chef de l’État a débuté son discours en présentant ses vœux de santé, de paix et de prospérité, tout en rendant hommage aux disparus de l’année écoulée. Il a rappelé que la Transition amorcée en août 2023 est « une refondation nécessaire de notre République » et a insisté sur l’importance de préserver la paix, « ce bien précieux sans lequel rien n’est possible ».

L’intégralité du discours

En matière de justice sociale et de gouvernance, Brice Clotaire Oligui Nguema a souligné les avancées réalisées. « La réduction du train de vie de l’État et la lutte implacable contre la corruption témoignent de notre volonté de rendre la richesse nationale accessible à tous », a-t-il expliqué. Il a également déclaré avec force : « Chaque Gabonais doit avoir sa juste part. »

Pour 2025, le président a promis des élections libres et transparentes afin de clore la Transition. « Je vous invite, chers compatriotes, à vous inscrire massivement sur les listes électorales. La révision du fichier électoral est l’affaire de tous », a-t-il exhorté. Sur le plan économique, des projets structurants comme le port en eau profonde de Mayumba et le barrage hydroélectrique de Booué devraient, selon lui, « créer 163 000 emplois pour les jeunes ».

La préservation de l’environnement figure également parmi les priorités. « Le Gabon restera un leader de la préservation forestière tout en développant une économie verte créatrice d’emplois », a-t-il déclaré. Il a annoncé la mise en place d’un cadre juridique permettant de collecter des contributions carbone auprès des compagnies aériennes et maritimes opérant dans le pays.

Sur la scène internationale, le président a salué le retour du Gabon parmi les nations influentes. « Nos réformes renforcent la transparence et la sécurité juridique, faisant de notre pays une destination stratégique pour les investissements », a-t-il affirmé, tout en invitant les investisseurs à « faire confiance à ce Gabon nouveau qui se construit ».

Clôturant son discours, Brice Clotaire Oligui Nguema a exprimé sa foi en l’avenir. « Ensemble, nous bâtissons un Gabon de justice, de fraternité et de progrès, digne d’envie, rêvé par nos ancêtres », a-t-il conclu avant de souhaiter à tous une année 2025 « pleine de joie, d’opportunités et de progrès personnel ».