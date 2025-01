L’ancienne vice-présidente du CGE dissous, rebondit à la tête de la CNAMGS en crise

Nadia Christelle Koye, ancienne vice-présidente pour le compte de l’opposition au Centre gabonais des élections (CGE) dissous après la réélection controversée d’Ali Bongo en août 2023, fait son grand retour sur la scène publique. Ce samedi 4 janvier, elle a été désignée directrice générale de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), une structure en pleine tourmente. Son entrée en fonction intervient deux semaines après un appel d’offres à l’heure où l’institution se trouve en conflit avec le Syndicat des pharmaciens du Gabon (Sypharga) concernant des créances impayées depuis plusieurs mois. Outre la DG, c’est Alain Claude Kouakoua a été désigné nouveau PCA.

L’ancienne responsable du CGE, dont le rôle durant la crise électorale gabonaise avait été vivement critiqué, hérite d’un dossier brûlant. La CNAMGS, dont les finances sont dans le rouge, doit faire face à une dette colossale envers les pharmaciens, entraînant la suspension de la délivrance des médicaments aux assurés le 1er janvier. Cette nomination n’est donc pas anodine : elle survient à un moment où la structure a perdu de sa crédibilité et se trouve dans l’obligation de redresser la barre rapidement.

Une vue de la séance de travail du conseil d’administration de ce samedi

Lors de sa passation de charges, le président du conseil d’administration a insisté sur la nature rigoureuse du processus de sélection, soulignant que Koye n’était pas une simple parachutée à la tête de la CNAMGS. Sa nomination a été précédée d’un appel à candidatures lancé le 20 décembre dernier et se veut, selon ses responsables, une réponse à l’urgence de la situation. Koye dispose désormais d’un mandat de cinq ans, renouvelable, pour remettre l’institution sur pieds.

En prenant les rênes de la CNAMGS, Nadia Christelle Koye se trouve face à un défi de taille. Elle devra non seulement apurer les dettes accumulées, mais aussi restaurer la confiance des partenaires sociaux et des assurés. Si elle réussit à surmonter cette crise, elle pourrait redorer son image ternie par les événements du CGE et marquer un tournant dans sa carrière. Mais la pression est immense, et l’avenir de la CNAMGS repose désormais en grande partie entre ses mains.