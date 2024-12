Mozambique : le bilan du passage du cyclone Chido s’alourdit à 120 morts

Le passage du cyclone Chido au Mozambique entre le 15 et le 19 décembre a fait 120 morts et 868 blessés, selon l’Institut national pour la gestion et la réduction des risques de catastrophes, cité par Radio Moçambique ce lundi. Plus de 687.000 personnes ont été affectées dans les provinces de Cabo Delgado, de Nampula, de Niassa, de Tete et de Sofala.

Les vents violents, atteignant jusqu’à 260 km/h, et les pluies torrentielles ont causé d’importants dégâts, détruisant plus de 118.000 habitations, 52 hôpitaux et 35 églises. Après avoir frappé le Mozambique, le cyclone s’est déplacé vers le Zimbabwe et le Malawi, où il a causé 13 morts et laissé 45.000 personnes sans abri.

Chido avait également dévasté Mayotte avant d’atteindre le Mozambique. Le bilan humain y reste encore inconnu. En hommage aux victimes, la France a décrété le 23 décembre jour de deuil national.