Clôture à Libreville des travaux du Comité de pilotage de la zone des trois frontières

Le Comité de pilotage du programme intégré de développement de la zone des trois frontières (Gabon, Cameroun, Guinée équatoriale) a achevé ses travaux ce mercredi 11 décembre à Libreville, sous la présidence du Premier ministre gabonais, Raymond Ndong Sima. Cette rencontre, qui a débuté le lundi précédent, a réuni des membres du gouvernement, des représentants de la société civile, ainsi que des partenaires internationaux.

Au cours de cette réunion, des accords stratégiques ont été signés, consolidant le cadre institutionnel du programme et renforçant la coopération transfrontalière dans cette région. La participation des représentants résidents des Nations Unies et de la CEEAC a souligné l’importance de ce programme pour le développement et la stabilité sous-régionale.

La prochaine étape se tiendra le 20 décembre à Bitam, dans le Woleu-Ntem, où les discussions se poursuivront pour définir les priorités et actions concrètes de mise en œuvre. Cette initiative vise à promouvoir une intégration régionale durable et inclusive dans cette zone stratégique d’Afrique centrale.