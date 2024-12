Révision de la liste électorale au Gabon : le ministère de l’Intérieur détaille les modalités

48h après avoir publié un décret fixant les dates de révision de la liste électorale, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Hermann Immongault a animé ce samedi un point de presse de clarification. Il a annoncé que l’opération se déroulera du 2 au 31 janvier 2025. Cette étape cruciale, aussi bien pour les citoyens résidant au Gabon que pour ceux à l’étranger, s’inscrit dans les préparatifs des élections présidentielles de 2025.

L’objectif principal de cette révision est de garantir la transparence et l’inclusivité du processus électoral. Le ministère ambitionne d’encourager les électeurs déjà inscrits à vérifier leur présence sur la liste, d’enrôler les nouveaux majeurs et les personnes jamais enregistrées, de rectifier les erreurs administratives et de radier les personnes inéligibles, notamment les citoyens décédés ou déchus de leur droit de vote par décision judiciaire.

Que retenir ?

Aspect Précisions Période de révision Du 2 au 31 janvier 2025 Zones concernées Gabon et diaspora Objectifs principaux - Vérifier la présence des électeurs inscrits sur la liste

Enrôler les nouveaux majeurs et non-inscrits

Modifier les données erronées ou actualiser les lieux de vote

Radier les personnes décédées ou inéligibles Documents requis pour s’inscrire - Gabonais d’origine : Acte de naissance ou jugement supplétif + CNI ou passeport biométrique valide

Citoyens naturalisés : Décret de nationalité + certificat d’authentification + CNI ou passeport biométrique valide

Gabonais nés à l’étranger : Acte de naissance validé ou transcrit à Libreville Modalités pour les inscrits actuels Pas de réinscription nécessaire, mise à jour uniquement du lieu de vote Lieux d’enrôlement - Préfectures, sous-préfectures, mairies et arrondissements (Gabon)

Représentations diplomatiques et consulaires (diaspora) Citoyens ciblés Nouveaux majeurs, citoyens non-inscrits, électeurs ayant changé de situation

Cette opération s’adresse à plusieurs catégories de citoyens avec des exigences spécifiques. Les Gabonais d’origine devront présenter un acte de naissance légalisé ou un jugement supplétif, accompagné de leur Carte Nationale d’Identité ou d’un passeport biométrique valide. Pour les citoyens naturalisés, le décret d’attribution de la nationalité, le certificat d’authentification et une pièce d’identité valide sont requis. Quant aux Gabonais nés à l’étranger, ils devront fournir un acte de naissance validé par une autorité diplomatique ou consulaire, ou transcrit à Libreville.

Les citoyens déjà inscrits sur la liste électorale et disposant d’un Numéro d’identification personnel (NIP) n’auront pas à se réinscrire. Ils devront uniquement actualiser leur lieu de vote, simplifiant ainsi le processus pour les électeurs réguliers.

Le ministère a également précisé les lieux d’enrôlement : les préfectures, sous-préfectures, mairies centrales et arrondissements serviront de points d’inscription pour les résidents au Gabon. Pour les citoyens vivant à l’étranger, les représentations diplomatiques et postes consulaires seront mobilisés.

Cette campagne de révision intervient dans un contexte politique sensible où la transparence des opérations électorales est scrutée de près. L’État entend rassurer les citoyens sur son engagement à garantir des élections démocratiques en renforçant la fiabilité des listes électorales.

Pour le ministère, il s’agit aussi de sensibiliser les citoyens à l’importance de leur participation. Il invite notamment les électeurs à se munir des documents nécessaires à temps et à se rendre massivement dans les 181 centres d’enrôlement pour mettre à jour leurs données.