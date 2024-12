Oligui Nguema préside ce jeudi son probable dernier Conseil des ministres de l’année

Le Palais du Bord-de-Mer à Libreville accueille ce jeudi 19 décembre un Conseil des ministres présidé par le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce rendez-vous, convoqué deux mois après la dernière session du 17 octobre et dans la foulée du Conseil interministériel du 10 décembre, pourrait être le dernier de l’année pour le gouvernement de Transition.

Au programme, des discussions stratégiques sur des dossiers majeurs liés à la diplomatie, à l’économie et à des projets de textes législatifs et réglementaires. Ce Conseil des ministres s’inscrit dans un contexte où des réformes structurelles sont en cours, et où des décisions cruciales sont attendues pour poser les bases d’une nouvelle gouvernance.

Tous les regards seront tournés vers le traditionnel communiqué final, attendu en soirée. Les spéculations vont bon train sur d’éventuelles nominations et réajustements au sein de l’administration publique, qui pourraient donner un aperçu des prochaines orientations du gouvernement. Ce dernier Conseil de l’année pourrait ainsi marquer un tournant dans la transition politique en cours au Gabon.