Fêtes de fin d’année : Noël et Nouvel An déclarés chômés et payés au Gabon

Le ministère du Travail et de la Lutte contre le Chômage a rappelé, dans un communiqué publié ce lundi, que « conformément aux dispositions du décret n°00727/PR/MTEFP du 29 juin 1998, règlementant le régime des jours fériés en République gabonaise », les journées du mercredi 25 décembre 2024 (fête de Noël) et du mercredi 1er janvier 2025 (Nouvel An) seront fériées, chômées et payées sur toute l’étendue du territoire national.

Contrairement aux années précédentes, les Gabonais ne disposeront que de ces deux journées pour festoyer et se reposer. Ce calendrier réduit des congés s’explique par le fait que Noël et le Nouvel An tombent cette année en milieu de semaine, empêchant ainsi les prolongations ou ponts souvent consentis en fin de semaine.

Face à cette situation, de nombreuses familles devront ajuster leur organisation festive pour maximiser ces deux jours de congé, marqués par des retrouvailles et des célébrations traditionnelles.