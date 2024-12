Fin de cavale pour l’assassin d’une gabonaise de 30 ans retrouvée dans une fosse, tuée pour 5 000 FCFA

Glenn Moubamba Bounda Moudouma alias Bangando, ce Gabonais d’une vingtaine d’années a été arrêté en fin de semaine dernière par les éléments de la gendarmerie, précisément ceux de la brigade ouest antenne de Port-Gentil. Il est le présumé assassin de la défunte Nina, Gabonaise de 30 ans retrouvée morte dans une poubelle commune, recouverte de branches de palmier. Il a été remis à la justice pour plusieurs chefs d’accusation, dont vol avec violence, viol, meurtre par strangulation et violences faites aux femmes.

La collaboration de la population a permis de mettre la main sur Glenn Moubamba Bounda Moudouma alias Bangando, Gabonais âgé de 27 ans. Il est le présumé assassin de Léida Nkoghe Ibouagha, alias "Nina", une Gabonaise de 30 ans retrouvée dans un état de décomposition très avancé dans un quartier de Port-Gentil. Son arrestation a été rendue possible grâce à la dextérité des gendarmes de la brigade ouest de Port-Gentil.

Le salaire de la victime comme mobile

Le drame s’est produit un lundi 18 novembre dernier, à l’Île Mandji, très exactement dans le 4e arrondissement de Port-Gentil. Serveuse dans un bar appelé "Le Fox", Nina, comme on l’appelait très souvent, devait toucher son salaire. Informé, Glenn Moubamba Bounda Moudouma alias Bangando s’organise pour dérober cette compatriote de son salaire dûment mérité. Il met en place sa méthode de braquage lorsque la dame termine son boulot.

Le lieu de la découverte du corps de la victime

Sans s’imaginer que le malheur frappait à sa porte, cette Gabonaise battante décide alors d’aller prendre une bière « pour la route » dans un autre bar qu’elle maîtrisait bien. Bangando, tel un guépard, décide de suivre à la trace sa proie dans le même bistrot. Nina, avec un esprit empreint d’amour, de gaieté et de gentillesse, va se laisser emporter par la douceur des bières et les décibels sous une lumière tamisée, sans se rendre compte que le loup était assis près d’elle. Le présumé assassin prend son courage à deux mains et active son projet machiavélique.

Un voleur pavé de bonnes intentions

« Elle était assise, elle était bourrée et elle commençait à somnoler. Je lui ai dit : Nina, lève-toi, je me porte garant de te raccompagner. Les gens qui étaient assis ont vu que je l’ai accompagnée », indique Glenn. Les deux personnes s’en allaient, mais la victime, sous l’effet de l’alcool, ne se doutait absolument de rien. Sur le chemin, Glenn Moubamba Bounda Moudouma alias Bangando tente sournoisement de soustraire le sac qui contenait le jackpot. Pugnace, Nina refuse de se laisser faire, ce qui donne encore plus d’espoir à son bourreau que l’argent est effectivement dans le sac qu’elle protège tant.

Le corbillard emportant le corps sans vie

Pour neutraliser enfin la dame, il emploie alors la botte dite « clé 14 » et étreint brutalement son adversaire, qui tombe finalement sous le coup de l’étouffement.

« La résistance a duré 30 minutes. Ce n’était pas une fille facile », reconnaît Glenn. Sur le coup, il déclenche la poudre d’escampette avant de prendre le sac contenant les billets de banque. Pensant avoir pu obtenir le gros lot, il se rend malheureusement compte, en fouillant le sac, que celui-ci ne contenait qu’une modeste somme de 5 000 FCFA.

Un meurtre pour 5 000 FCFA

« J’ai d’abord stressé, j’ai fui, ensuite je suis revenu. J’ai vu que le corps était toujours au sol. Je l’ai appelée deux fois, elle ne répondait pas », explique-t-il. Sachant que plusieurs personnes l’avaient vu partir avec la gérante du Fox, il ajoute : « Avec la peur puisqu’on m’a vu partir avec elle, j’ai trimbalé le corps vers un trou qui était déjà creusé où on prenait le sable. J’ai jeté le corps à l’intérieur et je l’ai fermé avec les branches de palmiers. Je suis retourné au bar avec les 5 000 qui étaient dans sa sacoche et j’ai encore consommé », a-t-il avoué.

C’est une semaine après que le corps en putréfaction de Nina a été découvert, du fait des odeurs nauséabondes qui empestaient le quartier. Elle a été retrouvée avec les branches de palmier sur le corps, et les sous-vêtements déchirés, laissant suspecter un acte de viol. Le vendredi 27 décembre 2024, le présumé assassin a été présenté devant le procureur de la République. Il a écopé d’un mandat de dépôt à la prison centrale de Port-Gentil pour vol avec violence, viol, meurtre par strangulation et violences faites aux femmes.