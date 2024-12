Port-Gentil : Les journalistes gabonais se renforcent pour relever les défis du métier

La coordination provinciale du Réseau national des journalistes indépendants (Renaji) a célébré son premier anniversaire le 12 décembre à la maison de la jeunesse de l’Ogooué-Maritime, près du stade Pierre Claver Divounguy à Port-Gentil. Cet événement a été marqué par des ateliers axés sur des thématiques essentielles telles que l’éthique journalistique, l’évolution dans un cadre associatif et les relations entre médias et justice. Ces sessions ont permis aux professionnels de la presse de réfléchir sur les pratiques et défis de leur métier.

Parmi les interventions phares, Fidèle Afanou Edembe a exposé sur les mécanismes d’évolution dans les organisations sociales. Son atelier a souligné l’importance de l’engagement associatif pour acquérir des compétences et contribuer au bien-être communautaire. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités des journalistes afin de consolider leur indépendance et leur professionnalisme dans un secteur en constante évolution.

Le Renaji a également profité de l’occasion pour dresser le bilan de ses activités, incluant des formations et des campagnes de sensibilisation. Son coordonnateur provincial, Estra Nell Ovono Ndong, a réaffirmé l’engagement du réseau à soutenir ses membres et à promouvoir un journalisme responsable et indépendant au Gabon. Les participants, convaincus de l’importance de telles rencontres, ont promis de continuer à œuvrer pour le développement de leur corporation.