Législatives 2025 : Vague de ralliements en faveur des candidats UDB de l’Ogooué-Maritime

À quelques jours du second tour des élections législatives et locales prévu ce 11 octobre, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) enregistre une série de ralliements politiques et associatifs d’envergure. Huit partis politiques, deux regroupements d’indépendants et plusieurs associations ont officiellement apporté leur soutien au parti présidentiel, confortant son influence dans la province de l’Ogooué-Maritime.

Une cérémonie de ralliement très suivie

Le vendredi 3 octobre, le quartier général de l’UDB, situé à Inter-Photo dans le 2ᵉ arrondissement de Port-Gentil, a accueilli une cérémonie de motions de soutien qui a rassemblé un public nombreux. L’événement, hautement symbolique, visait à mobiliser les électeurs autour des candidats du parti encore en lice pour le second tour des législatives et locales. Parmi eux, le ministre du Travail, Patrick Barbera Isaac, candidat dans le 2ᵉ siège de Port-Gentil, affrontera Cédric Tchissambo de la Majorité bloquante.

Une vue de la salle

Pour l’UDB, ces ralliements reflètent une dynamique d’unité nationale autour du projet de société défendu par le président fondateur du parti, Brice Clotaire Oligui Nguema. « Nous avons été agréablement surpris par l’adhésion massive de personnes morales et physiques. Dans la vision de notre parti, il n’est pas question de laisser quiconque sur le bas-côté. Nous prenons tout le monde », a déclaré Léon Nze Ababé, secrétaire général adjoint de l’UDB, chargé des institutions nationales et des relations internationales.

L’appel à la majorité présidentielle

Les représentants du mouvement Team Man Mamboundou, au nom de la coalition des indépendants et associations ralliés, ont exprimé leur volonté de soutenir activement les candidats de l’UDB. « Nous annonçons notre ralliement aux candidats UDB pour le second tour. Ce choix traduit notre volonté de consolider la majorité présidentielle et de contribuer à une victoire nette le 11 octobre prochain », a affirmé le porte-parole du mouvement.

Parmi les formations ayant rejoint la coalition figurent notamment le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (RPM), l’Alliance Patriotique (AP), le Mouvement pour la Jeunesse Gabonaise (MPJG), le Rassemblement Républicain, ainsi que Gabon Nouveau (GN). D’autres structures, telles que les Sociaux Démocrates Gabonais (SDG), le Parti du Rassemblement pour le Gabon (PRG) et l’Union pour la République (UPR), se sont également associées à cette dynamique de soutien.

Un enjeu stratégique pour le parti présidentiel

« Allez sur le terrain, prêchez la bonne parole, moissonnez et rapportez le fruit de cet engagement », a exhorté Léon Nze Ababé aux militants galvanisés. Face à ses partisans, le ministre du Travail a, lui aussi, lancé un appel à l’unité et à la discipline électorale : « Je compte sur vous pour voter nombreux. C’est un vote utile, un vote lucide pour soutenir la vision du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Certains s’y opposent et font du bruit, mais nous devons dire non ! », a-t-il martelé.

Avec ces nouveaux appuis politiques et associatifs, l’UDB espère transformer l’essai lors du scrutin du 11 octobre. Le parti, qui se veut le moteur du développement inclusif et participatif prôné par le président Oligui Nguema, entend faire de ce second tour une étape décisive dans la consolidation de sa majorité à l’Assemblée nationale et dans les conseils locaux.