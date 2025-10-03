Mondial 2026 : Mouyouma dévoile ses 26 Panthères du Gabon à l’assaut de la Gambie et du Burundi

Le sélectionneur gabonais Thierry Mouyouma a devoilé ce vendredi la liste des 26 joueurs convoqués pour les deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Panthères affronteront la Gambie au Safaricom Stadium de Kasarani près de Nairobi (Kenya) le 10 octobre, puis le Burundi à Franceville le 14 octobre, dans des rencontres décisives pour leurs espoirs de qualification.

Cette liste se veut équilibrée, avec un mélange de cadres expérimentés et de jeunes joueurs en quête de confirmation. Mais elle est aussi marquée par l’absence de plusieurs éléments offensifs de poids, ce qui constitue un défi supplémentaire pour le staff technique.

Des choix assumés dans les cages et en défense

Dans les buts, Mouyouma a retenu quatre gardiens : Lukas Mounguénou, Loyce Marius Mbaba, Demba Anse Ngoubi et Junior Bekale. Une hiérarchie qui illustre sa volonté de combiner l’expérience et la jeunesse afin d’assurer une fiabilité maximale à ce poste clé.

Les joueurs convoqués

La défense s’articule autour de huit joueurs : Antony Oyono, Jérémy Oyono, Johann Obiang, Jacques Ekomié, Aaron Appindangoye, Bruno Ecuélé Manga, Yannis Mbemba et Mick Kila Onfia. La solidité et l’expérience d’Ecuélé Manga et Appindangoye devraient encadrer la fougue des plus jeunes.

Un milieu de terrain riche et varié

Au milieu, huit joueurs ont été appelés pour assurer la récupération et la construction du jeu : Mario Lemina, Oumar Bagnama, Nze Samaké, Guélor Kanga, Éric Bocoum, André Poko, Noah Lemina et Didier Ndong. Cette diversité de profils permettra à Mouyouma d’adapter son système à chaque adversaire.

Ces joueurs devront former le cœur de l’équipe, capable de verrouiller défensivement et de lancer les attaques. Le duo Lemina-Kanga, s’il est aligné, devrait constituer l’ossature technique de ce secteur.

Une attaque privée de ses fers de lance

Le secteur offensif, qui comprend six noms – Tedy Averlant, Denis Bouanga, Edlin Essang-Matouti, Alan Do Marcolino, Pierre-Emerick Aubameyang et Bryan Meyo – sera scruté de près. Aubameyang et Bouanga constituent les armes principales, soutenus par de jeunes talents appelés à saisir leur chance.

Mais la ligne d’attaque sera handicapée par l’absence de Shavy Babika (Étoile Rouge de Belgrade), victime d’une gêne physique persistante, et de Jim Allevinah (SCO Angers), récemment opéré du syndrome des loges. À cela s’ajoute la non-convocation du défenseur Michel Mboula (FC Metz), indisponible pour raisons médicales.

Des jeunes appelés à prendre leurs responsabilités

Pour compenser ces absences, le staff technique a misé sur la jeunesse avec Alan Do Marcolino (Lusitânia FC, Portugal) et Edlin Essang-Matouti (USM Khenchela, Algérie). Ces deux joueurs devront épauler Aubameyang et Bouanga, tout en profitant de cette opportunité pour s’imposer durablement en sélection.

Thierry Mouyouma espère que ce mix entre cadres expérimentés et jeunes recrues créera l’alchimie nécessaire pour aborder avec ambition ces deux rendez-vous décisifs. « Nous devons rester concentrés, solidaires et efficaces devant le but » , a rappelé le sélectionneur.

Derniers tests avant la CAN 2025

Ces rencontres face à la Gambie et au Burundi serviront aussi de répétition générale avant la Coupe d’Afrique des nations prévue au Maroc en décembre. Le staff technique espère récupérer d’ici là certains absents majeurs, notamment Jim Allevinah.

Avec cette liste, Thierry Mouyouma affiche sa volonté de maintenir le Gabon compétitif malgré les difficultés. Les Panthères devront désormais prouver sur le terrain qu’elles ont les armes pour rêver encore du Mondial 2026.