Locales à Libreville : le PDG conteste les résultats du 6e arrondissement et crie à la fraude de l’UDB

La tension reste vive dans le 6ᵉ arrondissement de Libreville après l’annonce des résultats provisoires des élections locales du 27 septembre. Ce samedi, lors d’un point de presse organisé à Nzeng-Ayong, Anne-Marie Okome Mba, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG) et colistière de la tête de liste Éliane Frida Midoungani, a dénoncé ce qu’elle qualifie de « fraude électorale manifeste » au profit de la liste concurrente de l’Union démocratique et des bâtisseurs (UDB).

« Nous avons pris acte de la proclamation des résultats, mais ces chiffres ne reflètent pas la réalité des procès-verbaux en notre possession » a déclaré Anne-Marie Okome Mba, entourée de plusieurs membres de la liste PDG. Selon elle, les données rendues publiques par le ministère de l’Intérieur seraient « entachées d’irrégularités graves » et ne correspondraient pas aux documents issus des bureaux de vote.

Des accusations de collusion et d’expulsions illégales

Les plaignants évoquent notamment une situation de conflit d’intérêts au sein de la commission électorale locale. « Comment accepter que la présidente de la commission soit la sœur du candidat tête de liste de l’UDB ? », a dénoncé la colistière, pointant un « risque évident de collusion » . À cela s’ajoute, selon la déclaration, l’expulsion de 34 représentants du PDG lors du dépouillement, « en violation de l’article 152, alinéa 1 du Code électoral ».

Résultats officiels provisoires annoncés pour le 6ᵉ arrondissement de Libreville, suivis des chiffres avancés par la liste PDG ce 4 octobre :

Liste / Parti politique Résultats officiels (Ministère de l’Intérieur) Résultats selon le PDG (Procès-verbaux détenus) Écart constaté Observations de la liste PDG Union démocratique et des bâtisseurs (UDB) 25 conseillers élus (soit env. 60 % des suffrages) 10 conseillers élus (soit env. 30 % des suffrages) -15 sièges Présidence de la commission liée au candidat UDB Parti démocratique gabonais (PDG) 9 conseillers élus (env. 25 % des voix) 19 conseillers élus (env. 45 % des voix) +10 sièges 34 représentants exclus du dépouillement Parti démocratique social (PDS) 4 conseillers élus 4 conseillers élus 0 Aucun litige signalé Indépendants / autres listes 2 conseillers élus 2 conseillers élus 0 Résultats conformes Bulletins nuls / contestés 29 bulletins 29 bulletins 0 Aucun différend sur ce point

Autre élément mis en avant : des procès-verbaux contradictoires. Les responsables PDG affirment détenir plusieurs documents présentant des chiffres incohérents dans un même bureau de vote. « Dans un cas, Daniel Abessolo Nkoulou obtient 10 voix, et dans un autre, 40, avec le même nombre d’électeurs et de votants », a expliqué Mme Okome Mba, brandissant les copies des PV. « Voilà comment la triche se dévoile. Les fraudeurs ne savent même pas compter ! », a-t-elle ironisé, sous les applaudissements des partisans présents.

Des preuves matérielles évoquées

La liste PDG évoque également des éléments matériels troublants. « Un sac-poubelle rempli de bulletins non dépouillés a été retrouvé dans les locaux de la commission électorale du 6ᵉ arrondissement », a indiqué un autre colistier, accusant certains agents de la CNOCER de « complicité passive ». Des vidéos montrant des présidents de bureaux de vote admettant que « la liste UDB allait gagner coûte que coûte » seraient également intégrées au dossier de recours.

La déclaration des plaignants

Face à cette accumulation d’irrégularités présumées, le PDG a décidé de saisir la justice. « Nous allons intenter un recours en annulation pure et simple des résultats », a confirmé Anne-Marie Okome Mba. La formation politique dit vouloir « rétablir la vérité des urnes » et appelle les autorités à réagir. « Nous en appelons au président de la République, au chef du gouvernement et au président du Conseil supérieur de la magistrature », a-t-elle insisté, exhortant le chef de l’État à « punir ceux qui ont triché ».

Un appel direct à Brice Clotaire Oligui Nguema

Dans une déclaration empreinte d’émotion, la colistière a également interpellé le président Brice Clotaire Oligui Nguema : « Monsieur le Président, cher papa, vous ne pouvez pas accepter cela. Un bon père punit les enfants qui trichent ». Pour elle, le chef de l’État doit « garantir la transparence et l’équité » des élections locales, conformément à sa promesse de restauration de la confiance publique.

Les membres de la liste PDG du 6ᵉ arrondissement affirment maintenir leur engagement au sein du parti et leur fidélité à son chef. « Nous avons voté pour le président de la République parce que nous croyons en sa vision » , a déclaré Mme Okome Mba. « Mais nous refusons que des faucons, tapis dans l’ombre, ternissent son œuvre ». En attendant la réponse des autorités, la tension reste palpable à Nzeng-Ayong, où plusieurs militants ont promis de « défendre le vote du peuple jusqu’au bout » .