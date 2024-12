Deux gabonais mis à l’honneur par l’OMI à Londres pour leur bravoure exceptionnelle

Le Gabon a été célébré sur la scène maritime internationale lors de la cérémonie annuelle de remise des distinctions pour acte héroïque en mer, organisée par l’Organisation Maritime Internationale (OMI). Cet événement s’est déroulé le 2 décembre 2024, au siège de l’OMI à Londres, marquant le début de la 109e session du Comité de la sécurité maritime.

Parmi les figures mises en avant cette année, deux Gabonais se sont distingués par leur courage et leur professionnalisme face à une situation critique.

Des sauvetages exemplaires en mer : une reconnaissance méritée

Jérôme Noël Mougoula Saguiliba, commandant du LCT Celeste, a été récompensé pour son intervention décisive lors du naufrage du transbordeur Esther Miracle, où il a contribué à secourir 150 personnes. Grâce à son expertise technique et sa gestion stratégique, il a permis d’éviter une catastrophe encore plus grave.

Le ministre Loïc Ndinga Moudouma posant fièrement avec les deux hommes de la mer décorés pour leur bravoure

De son côté, le lieutenant de vaisseau Crépin Manfoumbi Mengara, à bord du patrouilleur rapide Mayumba de la Marine nationale gabonaise, a été salué pour son leadership remarquable et sa persévérance tout au long des opérations de sauvetage et de récupération qui ont suivi ce drame maritime.

Un honneur pour le Gabon

Ces distinctions soulignent l’engagement du Gabon envers la sécurité maritime et le professionnalisme de ses marins. Le gouvernement gabonais, à travers ces nominations, réaffirme sa place dans la communauté maritime internationale. Le Conseil de l’OMI a adressé ses félicitations pour le choix de ces deux figures exemplaires, symboles de courage et de dévouement.

Jérôme Noël Mougoula Saguiliba décoré à Londres, commandant du LCT Céleste, le capitaine courage qui avait secourus avec son équipage les 150 passagers lors du triste naufrage Esther Miracle

Inspirer les générations futures

Le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Mer, le Capitaine de Vaisseau Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, a exprimé son immense fierté devant cette reconnaissance. Il a rappelé que cette distinction rejaillit sur l’ensemble du secteur maritime national et représente un message d’espoir et d’inspiration pour tous ceux qui œuvrent à sécuriser les eaux internationales.

Le lieutenant de vaisseau Crépin Manfoumbi Mengara lui aussi auréolé à Londres pour sa bravoure dans les eaux de Mayoumba

Avec cette reconnaissance internationale, le Gabon réaffirme sa volonté de soutenir les initiatives mondiales pour améliorer la sécurité et l’efficacité des opérations maritimes. Cette cérémonie symbolise non seulement une célébration du courage individuel, mais aussi une avancée pour le pays sur le plan maritime global.