Vulgain Andzembe, un économiste chevronné gabonais nommé Commissaire Général au Plan

La diaspora gabonaise de France qui a milité au premier plan pour la démocratie et la restauration des valeurs républicaines au Gabon est engagée à servir des institutions du pays. Ainsi, le conseil des ministres du 07 février dernier à Libreville a entériné la nomination du très expérimenté Economiste et Financier, Vulgain Andzembe au prestigieux poste de Commissaire Général au Plan à la Vice-primature chargé de la Planification et de la Prospective. Info241 dresse son portrait professionnel. Lecture.

Ce représentant valeureux de la résistance gabonaise à Paris revendiquait une fin de la monarchie Bongo-PDG qui avait mis en mal les standards économiques de la République avec une dette abyssale et un niveau de paupérisation accrue. Notamment, avec le déclassement brutal de la classe moyenne. Surtout, son combat s’est inscrit dans une perspective afin que les richesses nationales profitent au plus grand nombre avec pour but principal de créer un cercle vertueux d’une croissance qui repose sur la consommation. Vulgain Andzembe s’est toujours distingué par son engagement bien que discret mais minutieusement efficace à proposer des solutions pour des projets d’investissements économiques et financiers au Gabon.

Un Economiste Républicain issu de la diaspora gabonaise de France

Au moment où les nominations de plus en plus contrastées font légion depuis le coup d’état du 30 août, celle de l’économiste-financier et gestionnaire sieur Andzembe travaillant à la Banque de France de Paris en tant que gestionnaire sénior de portefeuille action, s’emble être une des réponses du cri d’alarme de nombreux citoyens qui ambitionnent enterrer des promotions par népotisme.

En évitant de retomber dans le piège épineux des « copains et des coquins » tant décrié par le général-président qui fût la marque de fabrique sous l’ère des dictatures Bongo-PDG. En faisant un tour rapide sur son LinkedIn, on peut y lire qu’il est détenteur d’un master de Finance, trésorerie et ingénierie financière obtenu en 2004. Et d’un diplôme prestigieux de la Société Française d’Analyse Financière (SFAF) dont il est membre actif depuis 2010. Le précieux sésame pour exercer avec certification les métiers dans la finance des marchés en France. Tout en soulignant qu’il faut être recommandé par la SFAF ce qui a été singulièrement le cas pour Vulgain Andzembe.

Confortant son expertise économique, le Financier Gabonais est détenteur de deux certificats pour l’exercice de ces hautes fonctions actuelles à la BDF avant d’intégrer le Commissariat Général du Plan. En effet, fort de plus de 16 ans d’expérience professionnelle dans la gestion d’actifs, sur les actions européennes et américaines, d’un encours de gestion moyen de +1,5 milliards d’euros et d’un Ratio d’Information moyen positif sur la période de 78% (dont 75% sur les 4 dernières années), Vulgain Andzembe s’est bâti une stature d’expertise reconnue par ses pairs dans la gestion de de portefeuille Equity.

Le Gabonais s’est épris des arcanes de l’économie, de la finance et de la gestion en faisant toutes ses classes. Tout en franchissant les plus hauts échelons de responsabilité. Aujourd’hui Vulgain Andzembe est aguerri dans le management, la formation et la montée en compétence des analystes financiers, assistants gérants et gérants confirmés.

Une expérience au vitriol de l’expertise économique et financier

Sa dextérité sur la formation aux métiers de l’analyse financière et de la gestion, la prospective, le contrôle et suivi des missions. L’économiste gabonais a particulièrement supervisé les travaux d’automatisation de fiches valeurs et sectoriels ; travaux sur l’intégration des notes ESG et controverse ; travaux sur des projets de création de fonds d’investissement, aide à la rédaction des prospectus de fonds en relation avec l’équipe de rédaction et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) seront des véritables atouts sur lesquels M. Andzembe impulsera une nouvelle dynamique de restauration des idéaux de planification de l’investissement au Commissariat Général du Plan.

Il faut relever l’appétence et la compétence du Financier Gabonais dans la préparation des comités financiers, spécialement dans la partie matières première (création de la partie matières premières avec suivi, actualisation et présentation). L’économiste financier a plusieurs cordes à son. Il va constituer une force de proposition pour le CTRI sur de nouveaux projets d’investissement et sur l’organisation de réunion avec les top management des entreprises internationales (TotalEnergie, BNP, APPLE, AIR LIQUIDE. J&J, SANOFI, VINCI, etc…).

Sans omettre son background pour l’implémentation de la stratégie macro & micro économique et la mise en place de la stratégie action américaine et européenne qui constitue un atout majeur dans la compréhension des systèmes du marché financier mondial. Il va s’en dire qu’en dressant ce portrait professionnel de Vulgain Andzembe, Brice Clotaire Oligui Nguema et son CTRI tiennent une perle rare que les grandes instances économiques et financières se bousculent pour débusquer et copter en tant que top talent.

Rappelons qu’en 2013 l’économiste s’était déjà illustré dans la création d’un fonds thématique type GARP sur les USA d’un montant sur la période de 1,2 milliards d’euros. Puis, en 2016, il s’est agi pour le natif gabonais de créer un fonds thématique basé sur la notation de style de gestion (value, croissance, cyclique, défensive, de dividende) d’un montant de 200 millions d’euros. Enfin, en 2020, Vulgain Andzembe s’est attelé à la création d’un fonds d’investissement socialement responsable (ISR) au sein de l’illustre Banque de France (BDF).

Au moment, où sieur Andzembe ambitionnait d’évoluer dans le secteur de l’asset management en tant que gérant actions sénior dans une grande structure internationale avec des responsabilités transverses ou responsable actions dans une structure à taille humaine, il s’est vu honorer de cette honorable distinction au Commissariat Général au Plan. Une nomination qui tombe à point nommé au moment où plusieurs critiquent pleuvent suite au manque de pilotage et de planification des projets mis en œuvre par le CTRI. Un parcours inspirant de l’excellence et de la méritocratie à la Gabonaise. Info241 obtiendra pour nos lecteurs en exclusivité une grande interview de l’économiste financier promu.

To be continued !