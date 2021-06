Vous voulez apprendre une nouvelle langue ? Alors, il vaudrait mieux aller en Espagne !

Pour les entreprises difficiles comme apprendre à parler une nouvelle langue, il faut disposer d’une série de tactiques qui peuvent faciliter l’ensemble du processus. Il s’avère que l’endroit où vous apprenez une langue peut vous aider beaucoup -et d’une manière que vous n’aviez jamais soupçonnée.

C’est ce qu’a révélé l’Indice Européen des Langues, une étude commandée par la plateforme d’apprentissage Preply dans le but de montrer l’effet de la localisation sur le processus d’apprentissage.

Plusieurs facteurs ont été pris en compte afin de déterminer quels étaient les meilleurs pays pour apprendre une langue étrangère : la technologie employée pour apprendre une langue, le nombre de langues parlées dans chaque pays, et même si l’étude des deuxième ou troisième langues est obligatoire. dans ces nations.

Espagne : l’un des pays les mieux classés

L’Espagne fait partie des pays qui arrivent en tête de ce classement : elle y gagne la 12e place. L’Allemagne, l’un des pays les plus éduqués d’Europe, s’en sort un peu mieux, juste au-dessus des Espagnols. Les Allemands parlent très bien une deuxième langue, ce qui leur a permis d’obtenir une bonne note. Un facteur supplémentaire qui a contribué à cette évaluation positive est le fait qu’ils sont également capables de parler beaucoup d’autres langues.

Les classements les plus surprenants sont ceux reçus par la France et l’Italie, pays qui accueillent généralement beaucoup d’étudiants étrangers pour apprendre leurs langues. Les résultats ont été vraiment décevants : ils ont obtenu respectivement les 23e et 26e places.

Deux facteurs sont essentiels pour expliquer le classement élevé de l’Espagne. D’une part, l’Espagne a quatre langues officielles, ce qui rend les Espagnols particulièrement adaptés aux langues étrangères. Et d’autre part, l’Espagne est l’une des destinations préférées pour voyager, ce qui en fait un hôte idéal pour les personnes du monde entier.

Les Espagnols se rapprochent des touristes qui parlent une multitude de langues, ils sont donc déjà habitués à différentes sonorités. Au final, c’est un scénario très propice à l’acquisition d’étranges sonorités qui compensent une atmosphère propice pour parler une nouvelle langue.

L’importance des outils

L’apprentissage d’une langue est un processus qui comprend une série de procédures, de techniques et de ressources. L’un des outils les plus puissants, selon l’étude, sont les sous-titres, car ils permettent aux étudiants d’acquérir des connaissances.

Les sous-titres obligent les élèves à lier ce qu’ils entendent à l’information qu’ils comprennent. Cet effort transforme cette participation en une expérience active. L’élève doit travailler dur pour relier les sons et les mots avec ce qu’il comprend enfin. Rien de tout cela ne se produit si le film qu’il regarde est doublé.

La langue originale est présentée lorsqu’un film est sous-titré, afin que l’étudiant puisse vivre l’expérience réelle. Il est important que l’étudiant, surtout s’il est débutant, soit exposé à la langue qu’il essaie d’apprendre. De cette façon, il lui sera plus facile de l’acquérir.

L’apprentissage doit être confortable

Apprendre une nouvelle langue est déjà une expérience difficile, il faut donc éviter tout autre inconfort. Les experts en apprentissage ont révélé qu’un élève à l’aise est un élève efficace. L’Espagne est un pays magnifique, rempli de gens sympas et de bonne nourriture, c’est donc un endroit idéal pour apprendre une nouvelle langue. Si l’endroit où vous apprenez une nouvelle langue est si important, alors autant en choisir un excellent !