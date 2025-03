Vivant chez sa belle-famille, un gabonais de 44 ans viole et enceinte sa belle-sœur de 13 ans

L’affaire fait froid dans le dos. Sylvain Mendome Engone, un gabonais de 44 ans, a été écroué la semaine dernière à la prison centrale de Port-Gentil pour viol sur mineure. Il est accusé d’avoir enceinté la sœur cadette de sa compagne, une adolescente de seulement 13 ans, alors qu’il vivait sous le même toit que la famille de cette dernière. S’il a reconnu avoir eu un rapport sexuel avec la gamine, il nie par contre être le père de son enfant.

Les faits remontent à plusieurs mois, selon les premiers éléments de l’enquête. L’incident s’est déroulé dans au quartier Salsa, situé dans le 4e arrondissement de Port-Gentil, sur le terrain familial de la belle-famille de l’accusé. C’est la grossesse inattendue de 6 mois de la jeune victime qui aurait déclenché les soupçons et mis au jour l’affaire.

Le recit glacial du présumé violeur

Interrogée par ses proches sur l’identité du père de l’enfant qu’elle porte, la jeune fille aurait désigné son beau-frère, Sylvain Mendome Engone. En colère, la famille a aussitôt porté plainte. Confronté aux accusations, le mis en cause a reconnu avoir eu des rapports sexuels non protégés avec la victime « une seule fois », il y a environ un an. Toutefois, il s’est dit surpris que la grossesse lui soit attribuée, estimant que la jeune fille pouvait avoir eu d’autres relations.

Lors de ses déclarations, l’accusé a expliqué que les faits se seraient produits un jour où, en état d’ivresse après avoir acheté quelques articles chez un boutiquier, des attouchements mutuels auraient eu lieu. Il affirme que la jeune fille avait l’habitude de lui faire des avances et des caresses, et qu’il aurait cédé sous l’effet de l’alcool, tout en reconnaissant avoir mis fin à ces agissements par peur que cela ne soit découvert.

Il a également insisté sur le fait que la jeune fille lui aurait manifesté un attachement particulier, le qualifiant même de "SySy", surnom affectueux qu’elle lui aurait attribué. Malgré ses tentatives d’explication, Sylvain Mendome Engone a reconnu qu’il était conscient que la jeune fille était mineure. Il risque de lourdes peines conformément au Code pénal gabonais, qui punit sévèrement les crimes sexuels sur mineur. En attendant l’ouverture de son procès, il a été jeté vendredi dernier à la maison d’arrêt de Port-Gentil.