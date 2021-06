UOB : Faute de tables bancs pour les étudiants, les cours suspendus à la FDSE !

C’est ce que nous venons d’apprendre par le biais d’une note d’information signée ce lundi 28 juin des mains du doyen de cette faculté, le Pr Jean Claude James. Faute de ne pas disposer de suffisamment de tables bancs pour ses étudiants, la faculté de droit et de sciences économiques (FDSE) de l’Université Omar Bongo (UOB) de Libreville n’a eu d’autre choix que de suspendre les cours. Une mauvaise nouvelle pour ces étudiants qui n’ont toujours pas débuté l’année académique 2020-2021.

La note d’information du doyen de la FDSE

« Il est porté à votre connaissance qu’en raison de l’indisponibilité et de l’absence d’équipement en tables bancs des espaces pédagogiques, les enseignements à la FDSE, au titre de l’année académique 2020 - 2021, sont suspendus et reportés à une date ultérieure », peut-on lire dans cette note adressée aux enseignants et étudiants de la faculté de droit et des sciences économiques de la plus ancienne et principale université du Gabon.

Une situation plus qu’inédite qui intervient quatre jours seulement qu’après qu’Ali Bongo ait fait un discours complètement surréaliste devant les parlementaires réunis en congrès. Préférant s’autosatisfaire de son action sans jamais aborder un seul pan du climat social plus qu’en ébullition avec une administration inexistante et démissionnaire.